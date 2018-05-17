Erdoğan mesajı verdi: Kimse yapamaz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere'deki temaslarının ardından Türkiye dönüşü öncesi Londra'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendi.

‘ARAMIZA KİMSE NİFAK SOKAMAZ’

Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, 'Tabanda partinize sahip çıkacaksınız' diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli'ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. 'Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım' diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP'yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek.

BÜROKRATİK OLİGARŞİ



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ekonomide de işlerin daha sağlıklı yürümesini sağlayacak. Halihazırdaki sistemde, bürokratik oligarşinin tümüyle yenildiğini söyleyemeyiz. Bürokratik oligarşi egemenliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli getirilerinden birisi, bürokratik oligarşinin egemenliğinin son bulması olacak. 24 Haziran'dan sonraki süreçte, sistem tüm kurumlarıyla daha sağlıklı, hızlı işleyecek. Siyasi iktidar, başarısızlık halinde bedel ödeyeceğinin bilinciyle, daha sorumlu davranmak durumunda olacak.