17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu

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Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu
Erzurum'da köye dönme isteğini kabul etmediği gerekçesiyle 50 yıllık eşi Adalet Kahraman'ı (74) yatakta uyurken balta ile öldüren Ali Kahraman'a (85) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.
Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu

Olay, 2 Temmuz 2014'de merkez Yakutiye ilçesindeki Yoncalık Mahallesi Değirmi Sokak numara 6'da meydana geldi. 3'ü erkek, 5 çocukları bulunan Adalet ve Ali Kahraman çifti sahurda tartıştı. Tartışmanın ardından Ali Kahraman, yanında yatan eşini balta ile öldürdü, daha sonra üzerini değiştirip, adliyeye giderek teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Adalet Kahraman'ın cesediyle karşılaştı. Ali Kahraman mahkemece tutuklanarak E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

'YATARKEN ÖLDÜRDÜM'

Ali Kahraman hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Eşi ile köye dönme meselesi nedeniyle sürekli tartıştıklarını iddia eden Ali Kahraman, "Köye dönme isteğimi kabul etmedi. 'Sen nereye gidersen git, ben gelmiyorum. İstediğim yere giderim' dedi. Sahur sonrasında yine tartıştık. Namaz kıldık, yattı. Sağ tarafına yatmıştı, ben sol tarafından vurdum. Birden oldu, bana arkası dönüktü. 420 lira maaş alıyordum. Bunun 225 lirası kiraya gidiyordu. Elektrik, su faturası var, bunları neyle ödeyeyim? Olay fakirlikten dolayı oldu. Evet karımı mahremden kıskanıyordum. Alnımıza yazılmış, kaderim buymuş" dedi. 

'BABANNEMİ BİZDEN BİLE KISKANIYORDU'

Tanık olarak dinlenen torun Yusuf Kahraman ise dedesinin sürekli babaannesine küfür ettiğini ileri sürdü. Yusuf Kahraman, "Dedem daha önce köydeyken babaannemi ahıra kapatıp, benzinle yakmak istemiş. Bunu bize babaannem anlatmıştı. Babaannemi bizden bile kıskanıyordu. Yanımızda çorapsız dolaşmasına izin vermiyordu. Sürekli aralarında tartışma çıkıyor, birbirlerine bağırıyorlardı" diye konuştu. 

İLK CELSEDE MÜEBBET

Kahraman'ın oğulları babalarından şikayetçi olmadı. Ali Kahraman, 14 Ocak 2015'de görülen ilk celsede 'uyuma nedeniyle kendisini beden bakımından savunamayacak olan eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sabıkasız oluşu nedeniyle Kahraman'ın cezasını ömür boyu hapis cezasına indirdi ve hükümle birlikte tutukluk halinin devamını kararlaştırdı. 

YARGITAY ONADI

Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay, sanık avukatının eksik inceleme ve sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen temyiz itirazlarını reddetti. 1'nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde görerek onadı.

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