17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Hükümetten flaş adım! Depoya zam tarihe karışıyor

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Hükümet benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde meydana gelen yüksek fiyatlara karşı özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitti. Ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacak.
Hükümetten flaş adım! Depoya zam tarihe karışıyor
Hükümetten flaş adım! Depoya zam tarihe karışıyor Hükümetten flaş adım! Depoya zam tarihe karışıyor Hükümetten flaş adım! Depoya zam tarihe karışıyor

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle yüksek seviyeye çıkan benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerin fiyatlarına yönelik hükümetten önemli bir adım geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, bugün itibariyle bu ürünlerde meydana gelecek artış miktarı kadar ÖTV oranı azaltılacak. Böylece petrol fiyatları ve döviz kuru artışından dolayı meydana gelecek fiyat artışları vatandaşa yansımayacak.

Düzenlemeyle, petrol fiyatlarında ve döviz kurunda azalma meydana gelmesi halinde ise bu ürünlerde bugün itibariyle geçerli olan ÖTV oranları uygulanacak.

Akaryakıt ürünlerinin ithalat yoluyla temin edilmesi halinde, ÖTV de yeni düzenleme esas alınarak belirlenecek.

Yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların ÖTV'si, EPDK tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınarak tespit edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararında bu konuda şöyle denildi:

"17 Mayıs tarihi itibarıyla bu karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17 Mayıs tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır."

Böylece petrol fiyatları ve döviz kuru artışından dolayı meydana gelecek fiyat artışları vatandaşa yansımayacak. Düzenlemeyle, petrol fiyatlarında ve döviz kurunda azalma meydana gelmesi halinde ise bu ürünlerde bugün itibariyle geçerli olan ÖTV oranları uygulanacak.

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