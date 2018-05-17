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Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun

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Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama gösterdiği tepki ve mazlumların yanında duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Mektupta Bingöl’ün Erdoğan için yazdığı şarkı da yer aldı.
Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyadaki adaletsizlikle savaşan tek lider olduğunu ifade ederek 'Bir lider kolay yetişmiyor. Erdoğan, öngörüsü ve insani tarafları kuvvetli çok önemli biri; kıymetini bilelim' sözleriyle gündem yaratan türkücü Yavuz Bingöl, Filistin duruşu için bir mektup kaleme aldı. 

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama gösterdiği tepki ve mazlumların yanında duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Bingöl, mektupta Erdoğan için yazdığı şarkının sözlerine de yer verdi.

''SANA VERİLEN HER ŞEY FEDA OLSUN''

İşte o mektup: "Reis... Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu... Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya... Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."

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İŞTE O ŞARKI

'Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi
Dikenli yollardan yürüdü de geldi
Fırtınalı denizleri geçti de geldi
Dağları zemheride aştı da geldi
Memleket sevdasına koştu da geldi
Serini meydanlara koydu da geldi
Ateşlerde yandı, pişti de geldi
Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi
'Dünya beşten büyük' dedi de geldi
Mazlumun hep yanında oldu da geldi
Zalimin karşısında durdu da geldi
Memleket sevdasına koştu da geldi
Gençlerin umudu oldu da geldi
Anaların duasını aldı da geldi
Milletin adamı oldu da geldi
Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi
Özgürlüğün sesi oldu da geldi
Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi.'

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