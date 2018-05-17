Yeni taktikleri netleşiyor! Alayını sildiler! İhtimali olanlar bile..

HDP’de cezası kesinleşen ve kesinleşme ihtimali olan isimleri milletvekilliği için aday göstermeme eğiliminin öne çıktığı belirtildi. Bu isimler arasında eski eşbaşkan Figen Yüksekdağ da var.

HDP, 24 Haziran seçimlerinde aldıkları hapis cezaları kesinleşen ya da kesinleşme ihtimali bulunan milletvekillerini isimleri milletvekilliği için aday göstermeyecek. Cumhuriyet'in haberine göre, HDP’de aday listesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, tutuklu olan ve haklarındaki cezaların kesinleşme ihtimali olan vekillerin tekrar aday gösterilmemesi görüşü öne çıktı.

İDRİS BALUKEN'LE CEZAEVİNDE GÖRÜŞÜLDÜ...

Bu kapsamda cezaevindeki vekillerle görüşmeler yapıldığı; İdris Baluken, Çağlar Demirel ve Gülser Yıldırım’ın tekrar aday gösterilmeyeceği öne sürüldü. Tutuklu durumda olan ve henüz hakkında hiçbir hüküm bulunmayan Leyla Güven ve Onur Hamzaoğlu’nun ise aday listesinde yer alacağı konuşuluyor.

YÜKSEKDAĞ, ENCÜ, IRMAK VE ZEYDAN...

1 Kasım seçimlerinden sonra oluşan parlamentoya 59 sandalyeyle giren HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 2 yıl içinde 11 milletvekili kaybetmişti. Vekillerin 8’inin haklarında kesinleşen cezalar dolayısıyla, 3’ünün ise devamsızlık yaptığı gerekçesiyle parlamento üyeliği sona erdi. HDP’de cezaevinde olan ve cezaları kesinleşen Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gibi tutuklu isimler tekrar aday gösterilemeyecek.

CEZAEVİNDE OLMAYAN ANCAK CEZASI KESİNLEŞENLER..

Cezaevinde olmayan ancak vekilliği düşen Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Besime Konca gibi isimler de siyasi olarak yasaklı hale geldikleri gerekçesiyle tekrar aday olamayacak.

'AHMET ŞIK ADAY ADAYI'...

Öte yandan RS FM'de Yavuz Oğhan'a konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazeteci Ahmet Şık, partilerinin milletvekili adayları arasında olduğunu iddiasını doğruladı. Temelli, "Evet aday adayları arasında. Çok şık bir şey oldu" dedi.