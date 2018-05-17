Bahçeli'den çok önemli kaos uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın. FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" dedi.

Sabah gazetesinden Şebnem Oruç'a konuşan Bahçeli, af çağrısıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli, "Terörden tutuklular için gayret göstereceğiniz yerde 235 bin gariban var cezaevinde bunlarla uğraşın dedik. Cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Kalanları adi suçlu ve kader kurbanı. Canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun. Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır." diye konuştu.