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Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler

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Üniversite sınavında geçen sene 15 dakika kuralı nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin gözyaşları çok konuşulmuştu. Bu sene ÖSYM sınava geç kalmaya önlem aldı.
Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler
Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler

Geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girecek öğrencilere 15 dakika kuralı getirilmişti. Saat 10:00'da başlayan sınav için 09:45'te kapılar kapanmış, sınav binalarına kimse alınmamış ve bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu.

15 dakika kuralı kaldırıldı. Ama ÖSYM yine de adayların gecikmelerini önlemek amacıyla bu yıl yeni bir uygulama başlatıyor. Artık sınav giriş belgelerinin üzerinde okul binalarının konum bilgilerinin yer aldığı "QR kod" olacak.

TELEFONLARA İNDİRİLECEK

Öğrenciler telefonlarına bir uygulama indirecek, giriş belgesindeki kodu o uygulamaya okutacak. Ve böylece sınav binalarına nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini öğrenecek. Öğrenciler sistemde anlık trafik bilgisinin verilmesinin de faydalı olabileceği görüşünde. İki milyondan fazla aday dışında QR sistemini sınav görevlileri de kullanabilecek.

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