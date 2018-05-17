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Bir partiden daha Cumhur ittifakına destek

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Bir partiden daha Cumhur ittifakına destek
Anavatan Partisi 24 Haziran seçimlerinde AK Parti - MHP - BBP bloğunun yer aldığı Cumhur ittifakını destekleme kararı aldı.
Bir partiden daha Cumhur ittifakına destek Bir partiden daha Cumhur ittifakına destek Bir partiden daha Cumhur ittifakına destek

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi.

Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.

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