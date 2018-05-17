17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Bozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnedi

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin, Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı."dedi.
Bozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnedi
Bozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnedi Bozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnedi Bozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnedi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin, Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı." dedi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir. Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve Türkiye'ye rota tayin edemez."

 

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