Kampanya için bağış topluyor

İnce'nin konuşmasından satır başları:

Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız kampanya yürütüyor. Bir hesap numarasına bağış topluyor. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. 5 lira-10 lira gönlünüzünden ne koparsa bekliyorum Amasya. Ama kendini de çok zorlama ha...

"ÖZAL GİBİ DERKEN..."

Dün bir televizyon kanalında sordular; Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek dedim. Bugün bazıları dedi ki ‘Özal öldürülmüş, onlara da bu mesajı vermişim’. Bunlar ne içiyorlar doğrusu merak ediyorum. Seçimle gelen seçilme gider. Ben demokrasiyi kastediyorum, demokrasiyi...

Müslümanlar bu mübarek günde ABD-İsrail işbirliği ile katlediliyor. Buna dur dememiz lazım. Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Oraya gidemedi ama Gebzeye gitti. Ben cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim

24 Haziranda cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. 3 ay içinde yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak.

Cumhurbaşkanı olduğumda seçimden 3 ay sonra ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et. 3 ay içinde iade etmezse İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ABD'de kutlarlar.

POLİS VE ÖĞRETMENLERİN ATANMA VE MAAŞ SORUNU

Polislere söz veriyorum 3600 göstergenizi çözeceğim. Subay alıyor, Astsubay neden alamıyor? Adaletsizlikleri gidereceğiz. Öğretmenlerin 3600 sorununu çözünce 200 bin öğretmen emekli olacak, yerine gençler gelecek. Polisleri sendikalı yapacağız. Angarya yok. 40 saat üstü mesailerini vereceğiz. Bunların her birini çözeceğiz.

MERKEZ BANKASI

Benim çocukluğum meralarda, traktör üstünde geçti. Köylünün, çiftçinin halinden anlarım ben. Öyle yaşadın, öyle büyüdüm. Ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce sen ne yapacaksın? Anlatıyorum. Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a soruyorlar, Dolar ne olacak diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız

EĞİTİM

AK Parti'nin 16 yılda en kötü yaptığı şey dış politika ve eğitimdir. Yol yaptı mı, yaptı. Kötüsünü yaptı. Köprü yaptı mı, yaptı. Ama geçsen de ödüyorsun geçmesen de? Sonra diyor ki? Ey CHP. Ben de soruyorum, ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Ben okuldayken musluktan kana kana su içerdik, şimdi çocuklar 3 TL'ye su içiyor. Söz veriyorum, çocuklarınız kana kana musluklardan su içecek. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz.

Vatanın ve milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bunu birlikte yapacağız. Bu cumhuriyet ruhunu yeniden diriltebilmek için birlikte hareket edeceğiz. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira verilecek. Ben millete yalan söylemem. Bu parayı CHP, Muharrem İnce vermeyecek. Bu para toplanan vergilerden verilecek. Söz veriyorum, her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz.