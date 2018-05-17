17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 35°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 102.306 0.14
  • Altın: 183,974 0.41
  • Dolar: 4,4418 0.54
  • Euro: 5,2362 0.30

Böyle kiracı görülmedi!

»
Böyle kiracı görülmedi!
Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Böyle kiracı görülmedi! Böyle kiracı görülmedi! Böyle kiracı görülmedi!

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa Suci ve Kadir Yıldırım ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Suci'nin ev sahibinin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik belgesi oluşturduğunu, her iki sanığında sahte kimlikle evi satmaya çalışırken tapu müdürlüğünde çalışan görevlinin şüphelenmesi üzerine eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti.

Savcı, her iki sanığın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklardan Suci, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada "İşlemiş olduğum suçu kabul ettim. Yaptığımdan dolayı pişmanım." dedi.

Yıldırım ise savunmasında suç işlemediğini ve sahte kimlik çıkarmadığını ileri sürerek beraatını istedi. Müvekkillerinin tüm samimiyetleri ile yaşananları anlattıklarını belirten sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu. 

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Suci ve Kadir Yıldırım'a "dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapis, 2 bin 400 gün adli para cezası verdi. 

Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından sanıkların cezalarını 4 yıl 6'şar aya indiren heyet, bin 800 güne indirdiği adli para cezasının da 36 bin lira olarak 24 taksitte bu kişilerden alınmasını kararlaştırdı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3'er yıl hapis veren heyet, her iki suçtan da sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

MEMURUN ŞÜPHESİ YAKALATTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ev sahibi T.S. adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı öne sürülen Kadir Yıldırım ve arkadaşı Mustafa Suci hakkında, Palandöken Tapu DairesiMüdürlüğünde görevli memurunun durumu fark edip polise ihbar etmesiyle soruşturma başlatıldığı yer alıyordu. İddianamede, Suci ve Yıldırım'ın sahte kimlik düzenleyip T.S'nin evini satma konusunda anlaştıkları ve T.S'nin kimlik fotokopisini kullanarak kimlik bilgileri T.S.'ye, üzerindeki fotoğraf ise Suci'ye ait olan sahte kimlik düzenledikleri anlatılıyordu.

Her iki sanığın ardından T.S.'ye ait evi bedelinin altında satmaya çalıştığı ve Yıldırım'ın ev satımı için K.B'den komisyon almak için anlaştığı anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer veriliyordu: 

"Kiracının arkadaşı Suci ve K.B. satış işlemleri için tapu dairesine gittiklerinde görevli memur, Suci'nin ibraz ettiği kimliğin sahteliğinden şüphelenip emniyete ihbarda bulununca bu kişi parayı alamadan yakalandı. Suci ve Yıldırım'ın sahte resmi belge düzenlemek ve bu resmi belgeyi kullanarak K.B'yi dolandırma konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır." 

İddianamede, Suci ve Yıldırım'ın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Böyle kiracı görülmedi!Böyle kiracı görülmedi!Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aldattığından şüphelendi sonrası felaket olduAldattığından şüphelendi sonrası felaket oldu5 yıllık evli Adile Ö., eşinin aldattığından şüphelenerek dedektif tuttu. Ancak para ödeyip sonuç alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Eve gelen tebligatlarla durumu öğrenen eşi Şener Ö. de boşanma davası açtı.
Yemekhanede mide bulandıran an! Aşçı yoğurt kovasına..Yemekhanede mide bulandıran an! Aşçı yoğurt kovasına..Aşçı olarak çalıştığı işyerinin yemekhanesinde yoğurt kovasına büyük tuvaletini yapan işçi, tazminatsız şekilde işten atıldı.
Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsunBingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsunÜnlü türkücü Yavuz Bingöl, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama gösterdiği tepki ve mazlumların yanında duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Mektupta Bingöl’ün Erdoğan için yazdığı şarkı da yer aldı.
Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli olduEşini baltayla öldüren dedenin cezası belli olduErzurum'da köye dönme isteğini kabul etmediği gerekçesiyle 50 yıllık eşi Adalet Kahraman'ı (74) yatakta uyurken balta ile öldüren Ali Kahraman'a (85) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.
Başbakan Yıldırım ilk iftarını onlarla yaptıBaşbakan Yıldırım ilk iftarını onlarla yaptıBaşbakan Binali Yıldırım, ramazan ayının ilk iftarını Mamak ilçesinde yaşayan Aktaş ailesinin evinde yaptı.
  • 56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..17 Mayıs 2018 Perşembe 02:30
  • Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı17 Mayıs 2018 Perşembe 02:28
  • Kur'an kursuna gitti, dönmedi! 15 yaşındaki kız...17 Mayıs 2018 Perşembe 02:27
  • Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı17 Mayıs 2018 Perşembe 01:56
  • Ünlü oyunculara ceza yağmuru16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:58
  • Sahur programında Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru!16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:52
  • Mısır Çarşısı'nın sembolü geri döndü16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:44
  • Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:50
  • Hasan Sağındık'ın acı günü16 Mayıs 2018 Çarşamba 01:04
  • Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı15 Mayıs 2018 Salı 14:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri