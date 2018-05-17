17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 35°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 102.170 0.01
  • Altın: 184,641 0.78
  • Dolar: 4,4520 0.77
  • Euro: 5,2522 0.61

Devlet Bahçeli'den "Yenikapı" çağrısı

»
Devlet Bahçeli'den "Yenikapı" çağrısı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yenikapı miting alanında yarın yapılacak, "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli'den Devlet Bahçeli'den Devlet Bahçeli'den

Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yarın Yenikapı'da yapılacak “Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitingi ile ilgili olarak çağrı yaptı. 

Bahçeli, "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

Tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmamıştır. Zulüm, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baştacı, kötülüğün saltanatıdır. Kuşku yok ki, zulme karşı tarafsız kalmak da zulümdür, zillettir, ziyandır, zarardır.

Bugün Tük ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanı egemendir. Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.
Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir. Kudüs semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanıdır. Ve Kudüs bugün zincire vurulmuş, Filistinli kardeşlerimiz katliama maruz kalmışlardır.

Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi zalimlerin tam karşısında milletiyle bir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsüdür.

Gazze’de 8 aylık bebek Leyla’nın zehirli gazla katledilişi insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanıdır. Sayıları 60’ı aşan Filistinli kardeşimizin şehadeti ise vicdanların harap ve bitap düşmesinin ifadesidir.

Zulüm lanetlenmezse, şeytani emeller selamlanmış olacaktır. Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek, iyice sinecek, hepten kaybedecektir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi karşıtıdır.

Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız.

18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İnce'nin Demirtaş ziyaretine sert tepki!İnce'nin Demirtaş ziyaretine sert tepki!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cezaevinde HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini eleştirdi.
Devlet Bahçeli'den "Yenikapı" çağrısıDevlet Bahçeli'den "Yenikapı" çağrısıMHP Lideri Devlet Bahçeli, Yenikapı miting alanında yarın yapılacak, "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Kampanya için bağış topluyorKampanya için bağış topluyorCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya'da konuştu.
Bozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnediBozdağ: ABD mahkemesi hukuku çiğnediBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin, Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı."dedi.
Bahçeli'den çok önemli kaos uyarısıBahçeli'den çok önemli kaos uyarısıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın. FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" dedi.
Yeni taktikleri netleşiyor! Alayını sildiler! İhtimali olanlar bile..Yeni taktikleri netleşiyor! Alayını sildiler! İhtimali olanlar bile..HDP’de cezası kesinleşen ve kesinleşme ihtimali olan isimleri milletvekilliği için aday göstermeme eğiliminin öne çıktığı belirtildi. Bu isimler arasında eski eşbaşkan Figen Yüksekdağ da var.
  • Kılıçdaroğlu'ndan 50 vekile çizik17 Mayıs 2018 Perşembe 13:10
  • Bir partiden daha Cumhur ittifakına destek17 Mayıs 2018 Perşembe 12:59
  • AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi açıkladı17 Mayıs 2018 Perşembe 10:02
  • Bahçeli uyardı! Büyük yanlış olur17 Mayıs 2018 Perşembe 09:45
  • Kafayı Akar'a taktı! "Seçilirsem.."17 Mayıs 2018 Perşembe 09:00
  • Meclis seçime kadar tatile girdi17 Mayıs 2018 Perşembe 08:45
  • Erdoğan mesajı verdi: Kimse yapamaz!17 Mayıs 2018 Perşembe 07:30
  • İsrail, Türk Maslahatgüzarı Bakanlığa çağırdı17 Mayıs 2018 Perşembe 00:22
  • 'Mavi Marmara anlaşması iptalini istemek fırsatçılık olur'16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:38
  • "Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalı"16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri