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Fitch'ten dolar ve Türkiye açıklaması

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Her fırsatta Türkiye aleyhinde tespit ve öngörülerde bulunan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yükselen dolardan üç ülkenin etkinebileceği tahmininde bulundu.
Fitch'ten dolar ve Türkiye açıklaması
Fitch'ten dolar ve Türkiye açıklaması Fitch'ten dolar ve Türkiye açıklaması Fitch'ten dolar ve Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de faiz oranlarının artmayla sıkılaşan finansal koşulların, toplam borcu 19 trilyon dolara ulaşan gelişen ekonomilere en çok da Ukrayna, Türkiye ve Arjantin’e zarar verebileceğini söyledi.

FITCH'IN RAPORUNDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Fitch raporunda on yıl önce toplam borcu 5 trilyon dolar olan gelişmekte olan ülkelerin borcunun 19 trilyon dolara fırladığını vurguladı şu tespit ve öngörüleri paylaştı:

'EN AZ 6 KEZ FAİZ ARTIRIMI'

ABD Merkez Bankası’nın 2019 sonuna kadar en az altı kez faiz artırmasını öngörüyoruz”

Eğer gevşek finansal koşullar beklenenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırılırsa gelişmekte olan ekonomilerin borcu baskı altına girebilir.

Eğer gelişen piyasalara yönelik risk iştahı tersine dönerse, sermaye çıkışları kurlar üzerinde veya döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturabilir. ABD tahvillerinin getirilerinin artması da ABD’li ve küresel yatırımcıları gelişen piyasalardan çıkmaya itebilir.

'UKRAYNA, TÜRKİYE, ARJANTİN...'

En kırılgan gelişen piyasalar Ukrayna, Türkiye ve Arjantin. Fitch Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Peru ve Kazakistan’da da dış borca bağımlılıklarından dolayı risk görmekte.

'ÇİN ORTA RİSKLİ ÜLKE'

Çin orta riskli bir ülke olarak değerlendiriliyor ve en büyük zorluğun orta ölçekli bankaların likidite durumları ve ekonomideki yüksek borçluluk olarak görülüyor.

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