Hurma alırken buna dikkat edin!

İftar ve sahurların vazgeçilmezi olan hurma, Ramazan aylarından en çok satın alınan gıda maddelerinden bir tanesidir. Ancak bazı sahteciler, hurmanın da sahtesini ya da bayatlamış olanını piyasaya sürerek, halkın sağlığı ile oynuyor. Peki, gerçek hurma nasıl anlaşılır? Hurma alırken nelere dikkat edilmelidir?

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurmadır. Hurmanın, kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra insan sağlığına da pek çok faydası bulunur. Ramazan aylarında sık tüketilen hatta en çok satın alınan gıda maddesi hurmanın, sahteleri yapılabiliyor. Peki, iyi hurma ile kalitesiz ya da sahte hurmayı birbirinden nasıl ayırmalıyız?

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre; tatsız ve kuru olan hurmaların içine tatlanması için yapay bir şeker olan, glikoz enjekte ediliyor. Bu gibi hurmalar diğer hurmalara göre daha ucuza satılıyor. Eğer aldığınız hurmanın içindekiler kısmında glikoz yazıyorsa bu hurmayı asla satın almayın.

Hurmanın taze olup olmadığını anlamak için; içine bakılması gerekiyor. Eğer hurmanın içi koyu bir renkse, bu bayat olduğu anlamına gelir. Taze hurmanın içi açık renk olmalıdır. Satın alınan hurma eğer hemen tüketilmeyecekse soğuk bir ortamda hatta buzdolabında saklanmalıdır.

Uzmanlar fiyat konusunda da tüketicileri uyarıyor. Uzmanlara göre; ucuz fiyatlı hurmalar satın alınmamalı.