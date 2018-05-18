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Türkiye'den bir dev anlaşma daha!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü ve anlaşma imzalandı.
Türkiye'den bir dev anlaşma daha!
Türkiye'den bir dev anlaşma daha! Türkiye'den bir dev anlaşma daha! Türkiye'den bir dev anlaşma daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci daha önce, "Venezuela'nın petrol ürünleri, petrokimya artı petrokok alanındaki tüm üretimiyle ilgileniyoruz, Türkiye'nin ihtiyaçlarını oradan gidermek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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