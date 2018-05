Erdoğan sinyali verdi: Tekrar davet edeceğiz, göreve hazır olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti 26'ncı Dönem milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi.

Son dönemde görevde bulunmayan partililere seslenen Erdoğan, bir sonraki seçime işaret ederek 'enerjinizi taze tutun, göreve hazır olun' dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tazelenmiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek.Sizlerden ricam, kendisini sürekli yenileyerek, göreve hazır bulunmanızdır' ifadesini kullandı.

Dava sahibi olmanın özverili olmayı gerektirdiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin içinden geçtiği şu kritik dönemde Meclis'te olsun olmasın her bir arkadaşımızın vereceği katkıya ihtiyacımız var. Seçimden sonra partimizin büyük kongresini yapacağız. Orada da arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeni yönetim sisteminde bakanlıklardan, üst düzey yöneticiliklere kadar pek çok alanda arkadaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız olacak. Bir sonraki seçimdeki bayrak değişiminde kendini yenilemiş, tazelemiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek. Sizlerden ricam, kendinizi sürekli yenileyerek, enerjinizi taze tutarak her an göreve hazır bulunmanızdır."