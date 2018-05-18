CHP'de 30 Nisan'da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak PM'de oylanacak.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aday gösterilmesi bekleniyor. Şener'in memleketi Sivas'tan aday olması öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.
Listeleri hazırlarken CHP TBMM Grubu'nun çalışmalarını da gözeten Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınını aday göstermeyeceği ifade edildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listeleri hazırlarken 4 partinin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın oy oranlarını gözettiği belirtilirken, listenin Saadet Partisi'nin grup kurabilmesi üzerine hesaplandığı dile getiriliyor.
Bu kapsamda 15 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin edilen Saadet Partisi'nden 5-6 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan milletvekili adayı olması öngörülüyor. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.
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Kulisler bunu konuşuyor! Aday mı gösterecekler?
CHP'de 30 Nisan'da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı.
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