Erdoğan’ın danışmanı Çevik’ten Demirtaş’a kurşun gibi sözler

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Selahattin Demirtaş'ın adaylığını HDP'nin sürece yerleştirdiği bomba olarak niteledi.

Demirtaş'ın 53 insanın ölümüne neden olduğunu söyleyen Çevik, Bahçeli'nin af çıkışının asıl nedenin de Demirtaş olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Devlet Bahçeli'nin af çıkışındaki asıl amacın Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili tartışmalara dikkat çekmek olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna girmek istemediğini söyleyen Çevik, Demirtaş'ın aday gösterilmesini de seçim sürecine bırakılmış bir bomba olarak niteledi.

İlnur Çevik, dün akşam Habertürk'te gündeme ilişkin soruları cevapladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af çıkışını da değerlendiren Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya fazla girmek istemediğini, AK Parti'nin de böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi. İşte Çevik'in açıklamalarından bazı satır başları:

"Cumhurbaşkanımız bu af konusunda fazla girmek istemiyor. Niye girmek istemiyor? Çünkü çıkmaz sokak bu. Yani şu anda kimsenin gündeminde af yoktu. Devlet Bahçeli neden acaba bunları söyledi? Baktığınız zaman Sayın Bahçeli bizim çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir siyasetçi. O şunu görüyor. Türkiye'de şu an Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaralım ve kampanyaya o da katılsın kampanyası var. İnsanlar böyle bir şeyi ortaya atmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla bu düşünce şahsi düşüncem. Ben gazeteci İlnur Çevik olarak söyleyeyim size. Kendisi bu olaylara reaksiyon olarak bunu söylüyor. O zaman Alaaddin Çakıcı'yı da çıkar öbür insanları da çıkar.

DEMİRTAŞ SAATLİ BOMBA GİBİ

Demirtaş neden aday yapıldı. İşte bunu yapmak için. Kampanyanın ortasına saatli bomba yerleştirdiler. Fitili ateşliyorlar bırakıyorlar. Neden başka birisini aday göstermediler? Bir sürü adam var. Hatta Leyla Zana'yı bile aday gösterebilirlerdi. Leyla Hanım, çok büyük oy potansiyeli olan, Kürtler arasında çok sevilen benim de takdir ettiğim bir insan. Leyla Zana'nın ondan aşağı kalan bir tarafı yok.

"DEMİRTAŞ YÜZÜNDEN 53 İNSANIMIZ ÖLDÜ"

Yüzde 13'ü nasıl aldığını biliyoruz. İttirmeyle kaktırmayla kendisi bir imaj yaparak, Türkiye siyasetçisidir Kürt milletçisi değildir diyerek oy aldı. Millet sonradan anladı zaten yaptıkları hatayı. Bugün Selahattin Demirtay ne yaptı? Selahattin Demirtaş, 53 insanın kanına girdi. Ekim 2014 yılında Kobani olaylarını bahane ederek insanları sokağa çıkarttı. Sonra da yok ben öyle demedim yanlış anlaşıldım dedi. Bal gibi insanları sokağa döktü ve 53 insanımız öldü bu yüzden. Ondan sonra da Türkiye'deki hendek olaylarında, çukur olaylarında hep Demirtaş'ın imzası vardır."