Flaş iddia! O da aday oluyor..

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Bila'nın CHP'den milletvekili adayı olacağını söyledi.

Konuyla ilgili Hacır, ''Gazetecilerden CHP'ye ilgi devam ediyor. Eski bir gazete genel yayın yönetmeninin aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Ben bu bilgileri üç dört yerden kontrol etmeden söylemiyorum'' dedi.

İlk önce isim vermeyen Hacır, Fırat'ın ısrarları üzerine bu ismin Fikret Bila olduğunu söyledi. Hacır Bila'nın Zonguldak birinci sıradan aday olacağı bilgisini de paylaştı.