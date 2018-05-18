18 Mayıs 2018 Cuma3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.869 -0.28
  • Altın: 185,129 1.04
  • Dolar: 4,4553 0.84
  • Euro: 5,2589 0.74

Flaş iddia! O da aday oluyor..

»
Flaş iddia! O da aday oluyor..
Hürriyet Gazetesi'nin Demirören Grubuna satışının ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğundan ayrılan Fikret Bila hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Flaş iddia! O da aday oluyor.. Flaş iddia! O da aday oluyor.. Flaş iddia! O da aday oluyor..

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Bila'nın CHP'den milletvekili adayı olacağını söyledi.

Konuyla ilgili Hacır, ''Gazetecilerden CHP'ye ilgi devam ediyor. Eski bir gazete genel yayın yönetmeninin aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Ben bu bilgileri üç dört yerden kontrol etmeden söylemiyorum'' dedi.

İlk önce isim vermeyen Hacır, Fırat'ın ısrarları üzerine bu ismin Fikret Bila olduğunu söyledi. Hacır Bila'nın Zonguldak birinci sıradan aday olacağı bilgisini de paylaştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..Sedat Peker kişisel internet sayfasından hayatını kaybeden Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili bir yazı yayınladı.
Flaş iddia! O da aday oluyor..Flaş iddia! O da aday oluyor..Hürriyet Gazetesi'nin Demirören Grubuna satışının ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğundan ayrılan Fikret Bila hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Pazar arabasıyla dolaşan bu kişiye dikkatPazar arabasıyla dolaşan bu kişiye dikkatİstanbul Sancaktepe'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Hurma alırken buna dikkat edin!Hurma alırken buna dikkat edin!Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?
4 kardeşin acı ölümü4 kardeşin acı ölümüGümüşhane’nin Kürtün ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 4 erkek kardeş Çankırı’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
Böyle kiracı görülmedi!Böyle kiracı görülmedi!Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Aldattığından şüphelendi sonrası felaket oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 14:55
  • Yemekhanede mide bulandıran an! Aşçı yoğurt kovasına..17 Mayıs 2018 Perşembe 14:16
  • Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun17 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
  • Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 10:15
  • Başbakan Yıldırım ilk iftarını onlarla yaptı17 Mayıs 2018 Perşembe 02:40
  • 56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..17 Mayıs 2018 Perşembe 02:30
  • Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı17 Mayıs 2018 Perşembe 02:28
  • Kur'an kursuna gitti, dönmedi! 15 yaşındaki kız...17 Mayıs 2018 Perşembe 02:27
  • Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı17 Mayıs 2018 Perşembe 01:56
  • Ünlü oyunculara ceza yağmuru16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri