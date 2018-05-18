18 Mayıs 2018 Cuma3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.869 -0.28
  • Altın: 185,129 1.04
  • Dolar: 4,4553 0.84
  • Euro: 5,2589 0.74

İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..

»
İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..
Sedat Peker kişisel internet sayfasından hayatını kaybeden Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili bir yazı yayınladı.
İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na.. İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na.. İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..

İşte Peker'in o yazısı...

Kıymetli dostlarım,

Rahmetli Salih Mirzabeyoğlu’nun ismini ilk olarak 1990 yılında Bayrampaşa cezaevinde duymuştum. İbda-c örgütü suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşlarla aynı koğuşta kaldığımız zamanlarda bu ismi öğrenmiştim. O zaman da normal olmayan birşeyler olduğunu anlamıştım. Çünkü suçlanan arkadaşlar çoğunlukla üniversiteli ayrıca da sakin ve huzurlu olan kişilerdi. (Bilindik örgüt profiline ne ruhen ne bedenen uymuyorlardı.)

O tarihlerde ve sonrasında Necip Fazıl Kısakürek Üstadın büyük doğu projesinden etkilenip bu projeyi gerçekleştirmek için mücadele eden bu arkadaşlara normal standartların dışında eziyetler yapıldığına şahit oldum. Bunun sebebini ise bugün daha rahat anlayabiliyorum.

Henüz hiç kimse fetö örgütünü çözememişken bu arkadaşlar çıkardıkları derginin kapağında onların gerçek yüzünü deşifre etmişlerdi. Sonrasında kendi de tutuklandı ve 28 Şubat sürecinde cezaevinde çok işkence gördü. Bugün AK Parti-MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakına karşı en büyük muhalefet görevini gören gazeteciler işkenceden her yeri dağılmış Mirzabeyoğlu için ranzadan düşmüş ya da tıraş olurken yüzünü kesmiştir diye eğlenerek haber yaptılar.

Çocukluğumdan beri davası olan insanların hep çile çektiğine şahit oldum. Eğer insanın inandığı bir davası varsa cezaevine girmeyi de öldürülmeyi de göze alması gerekmektedir. Bunların hepsine eyvallah. Ancak düşmana bile onursuzluk yapmamak bence en doğru olandır.

O yaptıkları işkencelerle ve o görüntüleri gazetelerde teşhir ederek bence Salih Mirzabeyoğlu’ndan hiçbir şey alamadılar belki o an kendilerince karizmasını çizdiler. Fakat bizim gibi düşünenlere ise yaşadığımız sürece saygı duyacağımız unutmayacağımız bir hayat hikayesi bırakmasını sağladılar. Fetö örgütünün şahsıma yaptıklarını düşündükçe geriliyorum. Ancak benden daha fazla eziyet ettikleri Cennetmekan Salih Mirzabeyoğlu gibi dava adamlarını gördükçe de üzülüyorum.

Cennetmekan Salih Mirzabeyoğlu artık hak dünyaya intikal etti. Ancak ona bu zulümleri yaşatan 28 Şubatçılar adli kontrol kararıyla şu an için cezaevinde bile değiller. Yine bu zulmün baş mimarlarından fetöcüler ise lider kadrosu olarak çoğunlukla yurtdışlarında bir yerlerdeler. Dünyanın her coğrafyasında yaşayan vatan evlatları da dış politikada ülkemiz daha zor duruma girmesin diye şimdilik bunları sadece bulundukları ülkelerde keyif çatarken seyretmekteler.

Hayatı boyunca kitap yazmaktan başka bir eylemi olmayan insanı sadece fetöcülerin gerçek yüzünü teşhir etti diye 16 sene hücrede yatırmak bu günah 28 Şubatçıların ve fetöcülerin ortak günahıdır. Bu günahların hesabını sorabilmemiz için bence şu öğretiyi kendimize rehber olarak seçmeliyiz ”Zafer bir bedel öderseniz gelir.” Kendimize sormamız gereken soru şudur. Ne kadar bedel ödemeye hazırım.

Galiba bu vatanın öz evlatlarının gelecekleri ile ilgili plan yaparken yaşanmış bu haksızlıkların intikam meleği ben nasıl olurum. Eğer intikam meleği olmayı başarırsam ne kadar bedel öderim ve ben bu bedeli ödemeye hazır mıyım sorusunu ciddi olarak iç dünyamızda tartışmanın zamanının geldiğine inanıyorum. Görünen o ki Ortadoğu karanlığında ipin ucu puştun elinde. O vakit geldiği zaman şaşkınlık yaşamamak için şimdiden yukarıdaki satırlarda yazdığım öğretiyi beynimize yazmalı ve cevabını mutlaka bulmalıyız.

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..Sedat Peker kişisel internet sayfasından hayatını kaybeden Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili bir yazı yayınladı.
Flaş iddia! O da aday oluyor..Flaş iddia! O da aday oluyor..Hürriyet Gazetesi'nin Demirören Grubuna satışının ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğundan ayrılan Fikret Bila hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Pazar arabasıyla dolaşan bu kişiye dikkatPazar arabasıyla dolaşan bu kişiye dikkatİstanbul Sancaktepe'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Hurma alırken buna dikkat edin!Hurma alırken buna dikkat edin!Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?
4 kardeşin acı ölümü4 kardeşin acı ölümüGümüşhane’nin Kürtün ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 4 erkek kardeş Çankırı’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
Böyle kiracı görülmedi!Böyle kiracı görülmedi!Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Aldattığından şüphelendi sonrası felaket oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 14:55
  • Yemekhanede mide bulandıran an! Aşçı yoğurt kovasına..17 Mayıs 2018 Perşembe 14:16
  • Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun17 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
  • Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 10:15
  • Başbakan Yıldırım ilk iftarını onlarla yaptı17 Mayıs 2018 Perşembe 02:40
  • 56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..17 Mayıs 2018 Perşembe 02:30
  • Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı17 Mayıs 2018 Perşembe 02:28
  • Kur'an kursuna gitti, dönmedi! 15 yaşındaki kız...17 Mayıs 2018 Perşembe 02:27
  • Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı17 Mayıs 2018 Perşembe 01:56
  • Ünlü oyunculara ceza yağmuru16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri