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Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiası

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Yolsuzluk ve FETÖ suçlamaları nedeniyle görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın “Ya beni ya da eşimi vekil yapın” dediği ortaya çıktı.
Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiası
Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiası Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiası Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiası

Akşam Gazetesin'den Ercan Öztürk'ün haberine göre; FETÖ ve yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın milletvekili adayı olmak için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı ortaya çıktı.

Bir haftadır İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan Hazinedar’ın seçilecek bir yerden listeye girmek için hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan Toprak’la görüşmeler yaptığı öğrenildi. CHP kulislerinde Hazinedar’a bazı MYK üyelerinin karşı çıkacağı konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nun bunu “Görevden alınan başkanlara sahip çıkıyoruz” kılıfıyla önleyeceği öğrenildi. Hazinedar’ın Kılıçdaroğlu ve Toprak’a, “Beni aday göstermeyecekseniz de eşim Özlem Hazinedar’ı gösterin” dediği iddia edildi. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir tavır göstereceği merak ediliyor.

LİSTE TOPRAK’TAN GEÇİYOR 

CHP lideri Kılıçdaroğlu aday adaylarıyla görüşmese de bu gizli görevi Erdoğan Toprak’a verdi. Artı1 televizyonu için CHP’li belediyelerden para toplayan Toprak’ın aday olmak isteyen kişilerle yakından ilgilendiği öğrenildi. Daha önceki PM seçimlerinde örgütün üzerini çizdiği Toprak, Kılıçdaroğlu’nun adeta gölgesi gibi hareket ediyor.

ŞENER DÜZCE’DEN ADAY 

CHP tabanında tepki çektiği için adaylığından son anda vazgeçilen Abdüllatif Şener’le ilgili de gelişmeler var. Milletvekilliği teklifi götürülen Şener’in Düzce birinci sıradan aday gösterileceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun şöhretli kişilere adaylık vermeyeceği kulislere yansıyan bir diğer konu oldu. Kılıçdaroğlu’nun daha çok genç kişilere yöneleceği tahmin ediliyor.

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