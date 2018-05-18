MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.
İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1'inci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2'nci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3'üncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.
İzmir'de ilk 3 sıralarda; 1'inci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2'nci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.
MEHMET PARSAK YOK
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre mevcut grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta yine seçim bölgelerinden aday gösterildi. Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden 2 yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer almadı. 16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.
GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR ADAY
Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin'den, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise Ankara'dan aday oldu.
İŞTE ADAY LİSTESİNİN TAMAMI:
İŞTE ADAY LİSTESİNİN TAMAMI:
ADANA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUHARREM VARLI
ÜNİVERSİTE
SERBEST MESLEK
2
AYŞE SİBEL ERSOY
ÜNİVERSİTE
ECZACI
3
CAHİT ÖZTOK
LİSE
İŞADAMI
4
YUSUF BAŞ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ
5
MUSTAFA İZGİOĞLU
LİSE
İŞLETMECİ
6
ÇAĞRI ŞAHİN
ÜNİVERSİTE
MEMUR
7
FİRDEVS CİNGÖZLER
LİSE
İŞLETMECİ
8
YEŞİM AKKAŞ
ÜNİVERSİTE
ECZACI
9
ARZU BÜYÜKNACAR
LİSE
İŞKADINI
10
DİREN ÖZGÜL
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
11
AZİZ SÖKMEN
ÜNİVERSİTE
MEMUR
12
MEHMET ŞAHİN
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
13
NESLİHAN GÖK
YÜKSEK LİSANS
EKONOMİST
14
MUSTAFA EREN
LİSE
İŞADAMI
15
HASAN ÇALIŞ
LİSE
İŞADAMI
ADIYAMAN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SELİM ÇAKIR
ÜNİVERSİTE
İNŞAATÇI
2
ÖZGÜN TOPRAK
ÜNİVERSİTE
ECZACI
3
ÖMER YILDIRIM
LİSE
EMEKLİ MEMUR
4
SAMİ GÜLER
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
5
ALİCAN DOĞAN
LİSE
İŞADAMI
AFYON
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET TAYTAK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
2
TURAN CİVELEK
YÜKSEK LİSANS
AKADEMİSYEN
3
MUHARREM GÜNAY
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
4
ERSAN ÖZGÜR
DOKTORA
BÜROKRAT
5
İSMAİL KARNIBÜYÜK
ÜNİVERSİTE
SERBEST
6
İBRAHİM AKSU
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
AĞRI
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AYDIN ŞİMŞEK
LİSE
EMEKLİ
2
RAHMİ DURU
ORTAOKUL
ESNAF
3
SERVET AL
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ MEMUR
4
REYHAN DOĞANCI
ÜNİVERSİTE
ESNAF
AMASYA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KADİR KUTAY SAMSUN
ÜNİVERSİTE
ESNAF
2
MURAT SUŞEHİRLİ
LİSE
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
3
ERGANİ CANBOLAT
ÜNİVERSİTE
ASTSUBAY
ANKARA (1)
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEVLÜT KARAKAYA
DOKTORA
ÖĞRETİM ÜYESİ
2
ZUHAL TOPÇU
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
3
EYÜP YILDIZ
LİSE
HALKLA İLİŞKİLER
4
DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
5
MEHMET DUYGULU
ÜNİVERSİTE
DİŞ HEKİMİ
6
LEVENT ÇAĞLANCI
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
ŞENİZ SEZGİN
YÜKSEK LİSANS
HALKLA İLİŞKİLER
8
CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
9
OĞUZ YILMAZ
ÜNİVERSİTE
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
10
FATİH MORMENEKŞE
YÜKSEK LİSANS
UZMAN
11
NEVİN KORKMAZ
ÜNİVERSİTE
SİGORTACI
12
KENAN FİDAN
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
13
SELİM ŞAHİN
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
ANKARA (2)
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SADİR DURMAZ
ÜNİVERSİTE
EKONOMİST
2
NEVİN TAŞLIÇAY
ÜNİVERSİTE
ECZACI
3
ABDULLAH AĞAR
ÜNİVERSİTE
YAZAR-DANIŞMAN
4
TARKAN TOPER
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
5
NAİM YANIK
LİSE
İŞÇİ
6
GÖKHAN AĞDEMİR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
SERDAR BİLGİLİ
ÖN LİSANS
YÖNETİCİ
8
AYDIN ERKOÇ
LİSE
İŞADAMI
9
VEDAT KÖSEOĞLU
DOKTORA
TIP DOKTORU
10
EROL ELİDEMİR
LİSE
İŞADAMI
11
MEHMET YURTOĞLU
LİSE
İŞ ADAMI
ANKARA (3)
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
YAŞAR YILDIRIM
LİSE
İŞADAMI
2
ERKAN HABERAL
YÜKSEK LİSANS
İŞADAMI
3
FATİH ÇETİNKAYA
LİSE
MÜTEAHHİT
4
ŞÜKRÜ ALNIAÇIK
ÜNİVERSİTE
GAZETECİ
5
ABDULLAH BAHADIR ALPEREN
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
6
DURDU MEHMET KÖŞ
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
7
HAKAN DOĞRU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
8
ALTUĞ BARIŞ DOĞAN
YÜKSEK LİSANS
MADEN MÜHENDİSİ
9
EMRE KAYA
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
10
HÜSEYİN YILMAZ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
11
HAYDAR DURAN
ORTAOKUL
YÖNETİCİ
12
ŞABAN IŞIK
LİSE
EMEKLİ
ANTALYA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ABDURRAMAN BAŞKAN
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
2
AHMET SELİM YURDAKUL
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
3
TARKAN AKILLI
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
4
HÜSEYİN YILDIZ
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
5
TUNCAY TEMUR
YÜKSEK LİSANS
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6
İLKNUR FİDAN KEPEZ
LİSE
TURİZM
7
MEHMET ALİ TUNA
ÜNİVERSİTE
İNŞAATÇI
8
YETER KESKİN ÖTELEŞ
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
9
ZİYA YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
10
ÖMER ÖZBEK
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
11
MUSTAFA KÜRŞAD SERT
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
12
SUAT AKGÜL
DOKTORA
EMEKLİ SUBAY
13
TÜMER EMEKSİZ
LİSE
EMEKLİ
14
ŞÜKRAN AKÇA
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
15
KÜRŞAD TATAR
ÜNİVERSİTE
KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
16
MUSTAFA HAKAN TOPCU
LİSE
İŞADAMI
ARTVİN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OKAN AKTAŞ
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
2
İSMİHAN ÖZCİHAN
İLKOKUL
ESNAF
AYDIN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
DENİZ DEPBOYLU
ÜNİVERSİTE
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
2
GÜNTEKİN ŞİMŞEK
DOKTORA
ÖĞRETİM ÜYESİ
3
MUSTAFA PEKER
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
4
YUSUF KEREMİT
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
5
FAİK AKKUŞ
YÜKSEK LİSANS
EMEKLİ
6
HATİCE ÖZCAN
LİSE
EMEKLİ MEMUR
7
SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
8
SEYFETTİN TOSUN
YÜKSEK LİSANS
YÖNETİCİ
BALIKESİR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET KABAN
ÜNİVERSİTE
SAĞLIK MEMURU
2
FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU
YÜKSEK LİSANS
YÖNETİCİ
3
SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER
ÜNİVERSİTE
MEMUR
4
FATMA SAVRAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN / SANATÇI
5
HADİ SELİMOĞLU
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
6
BEYTULLAH DUYAR
ÖN LİSANS
ESNAF
7
MEHTAP AKGÜL
ÜNİVERSİTE
SAĞLIK MEMURU
8
KAMİL ÜRER
ÜNİVERSİTE
PLANLAMA UZMANI
9
SÜLEYMAN PEHLİVAN
ÜNİVERSİTE
GAZETECİ
BİLECİK
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA
ÜNİVERSİTE
MADEN MÜHENDİSİ
2
HASAN YILDIRIM
LİSE
ESNAF
BİNGÖL
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EMRE SOLMAZ
ÖN LİSANS
MEMUR
2
MURAT KÜÇÜK
LİSE
İŞÇİ
3
BURHAN BİNGÖL
ORTAOKUL
SERBEST
BİTLİS
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
DAVUT DAY
LİSE
EMEKLİ MEMUR
2
CENGİZ KOÇAK
LİSE
EMEKLİ
3
DURSUN DUYAN
ÜNİVERSİTE
ORTAOKUL
BOLU
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ADEM EVCİL
YÜKSEK LİSANS
SERBEST
2
FERHAT BAĞCI
ORTAOKUL
SERBEST
3
SEMA KIŞLAK
LİSE
İŞLETMECİ
BURDUR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HİKMET ÖKTE
ÜNİVERSİTE
MUHASEBECİ
2
HÜSEYİN ÜNLÜ
LİSE
İŞLETMECİ
3
MURAT ARIK
YÜKSEK LİSANS
BÜROKRAT
BURSA (1)
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İSMET BÜYÜKATAMAN
YÜKSEK LİSANS
EĞİTİMCİ
2
KADİR ÇİTİL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
ENVER YILMAZ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
4
MEHMET ALİ ADAK
YÜKSEK LİSANS
TEKNİK ÖĞRETMEN
5
ALİ OSMAN MEMİŞ
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
6
YASEMİN MERİÇ
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
7
KORKUT AKTAŞ
LİSE
MÜTEAHHİT
8
NECATİ ÇELİK
ÜNİVERSİTE
ULAŞTIRMACI
9
ŞENAY USLU DOĞAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
10
AHMET BALSÜZEN
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
BURSA (2)
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
DOKTORA
SUBAY
2
TEVFİK TOPÇU
LİSE
İŞADAMI
3
FEVZİ ZIRHLIOĞLU
ÜNİVERSİTE
MATBAACI
4
EROL SÖNMEZ
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
5
HAYATİ BEDİR
LİSE
EMLAKÇI
6
TİMUR ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
7
EDİBE BİLGE ARICIOĞLU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
8
MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI
ÜNİVERSİTE
DİN ADAMI
9
ÜMİT KAPLAN
ORTAOKUL
EMEKLİ
10
CELAL ÇEKİL
ORTAOKUL
EMEKLİ
ÇANAKKALE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EVREN YALÇIN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
2
NECİP FAZIL BAYRAM
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
ALİYE ERTOPÇU
LİSE
İŞ KADINI
4
ARDA BOZKURT
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
ÇANKIRI
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KADİR ŞEKERCİ
LİSE
İŞADAMI
2
PELİN YILIK
YÜKSEK LİSANS
İŞLETMECİ
ÇORUM
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET AKİF ARAS
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
2
ALPARSLAN KARAPIÇAK
LİSE
İŞADAMI
3
MEHMET KARACA
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
4
ALPER BÜKER
LİSE
KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
DENİZLİ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EMİN HALUK AYHAN
YÜKSEK LİSANS
İKTİSATÇI
2
MEHMET UZ
LİSE
SERBEST MESLEK
3
FERUDUN ÜNAL
İLKOKUL
İŞADAMI
4
GÜLAY ÖZCAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
5
MEHMET ALTINTAŞ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
FERUDUN GİRESUN
ÜNİVERSİTE
MÜFETTİŞ
7
EMRAH KOZAK
YÜKSEK LİSANS
DİŞ HEKİMİ
8
ŞULE OCAKLIOĞLU
LİSE
ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AHMET DEMİR
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
2
RABİA GÖRMEZ
ÜNİVERSİTE
İKTİSATÇI
3
YILMAZ KAYAALP
ORTAOKUL
ESNAF
4
MENEKŞE AKTAŞ
LİSE
EV HANIMI
5
ŞEYHMUS BİLİCİ
İLKOKUL
ESNAF
6
FEVZİ YİĞİTKAN
LİSE
İŞADAMI
7
MEHMET CENGİZ ARSLAN
LİSE
ESNAF
8
İBRAHİM AYTULUN
İLKOKUL
ESNAF
9
MEHMET TEKBARAN
LİSE
ESNAF
10
METİN DOĞUKAN
YÜKSEK LİSANS
DENETMEN
11
ŞAFİİ KOYUN
İLKOKUL
TÜCCAR
12
MEHMET TEYAR KARAKOÇ
ORTAOKUL
SERBEST
EDİRNE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HAKAN ÖZKAN
LİSE
ESNAF
2
ERKAN GEGE
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
3
ASEF ULUTÜRK
YÜKSEK LİSANS
TIP DOKTORU
4
TANER ALBAYRAK
LİSE
İŞADAMI
ELAZIĞ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OĞUZHAN DEMİR
ÜNİVERSİTE
ESNAF
2
MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ
ÜNİVERSİTE
KAMU İDARE MEMURU
3
ORHAN ÖZBEY
DOKTORA
AKADEMİSYEN
4
MESUT AKSAN
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
5
SAMİ SELEN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
ERZİNCAN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
BEKİR AKSUN
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
2
MUTLU ÖZDEMİR
LİSE
İŞADAMI
ERZURUM
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KAMİL AYDIN
YÜKSEK LİSANS
AKADEMİSYEN
2
ŞİMŞEK AKPINAR
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
3
AHMET GÖKHAN YAZICI
DOKTORA
AKADEMİSYEN
4
ADEM YURDİGÜL
ÜNİVERSİTE
İÇ MİMAR
5
SERHAT KILIÇ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
6
İZZETTİN GENÇ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
ESKİŞEHİR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
METİN NURULLAH SAZAK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
2
KADİR BIYIK
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
KAYIHAN ÇAĞLAR
YÜKSEK LİSANS
TIP DOKTORU
4
KEZBAN AKKAYA
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
5
AHMET MUHAMMED HIZLAN
LİSE
İŞADAMI
6
AYBERK KIRÇIN
ÜNİVERSİTE
SERBEST MESLEK
7
CÜNEYT AYDEMİR
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
GAZİANTEP
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
2
SERMET ATAY
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
MEHMET EJDER DEMİR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
4
HÜSEYİN KURT
LİSE
İŞADAMI
5
SERDAR ÇELİK
LİSE
MEMUR
6
MUSTAFA BOZGEYİK
LİSE
YÖNETİCİ
7
MERAL ÖZDEMİR
ORTAOKUL
EV HANIMI
8
MESUT FETTAHLIOĞLU
LİSE
İŞADAMI
9
BERAT GEYİK
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
10
AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU
LİSE
EBE
11
SAYİT ÇAPAN
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
12
DAVUT KARABACAK
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
13
HALİL BEYAZAY
LİSE
İŞADAMI
14
SERDAR ÖNEL
LİSE
İŞADAMI
GİRESUN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MÜJDAT ÖZ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
YUSUF ŞÜKÜR
LİSE
İŞADAMI
3
SONER ALTUN
ÜNİVERSİTE
ESNAF
4
EBRU TURAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
GÜMÜŞHANE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSA KÜÇÜK
LİSE
İNŞAATÇI
2
AKIN ÜSTÜN
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
HAKKARİ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
FATİH ÖZBEK
LİSE
SERBEST MESLEK
2
ŞAHMİR ŞEN
LİSE
ANTRENÖR
3
NACİ SEVİNÇ
ORTAOKUL
İŞÇİ
HATAY
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
LÜTFİ KAŞIKÇI
YÜKSEK LİSANS
İNŞAAT MÜHENDİSİ
2
İBRAHİM GÜL
ÜNİVERSİTE
TEKNİK RESSAM
3
MEHMET ÇAĞRI ÇETİN
DOKTORA
ÖĞRETİM ÜYESİ
4
ADNAN AKDAŞ
LİSE
MÜTEAHHİT
5
ORHAN NAMIK MURSALOĞLU
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ DANIŞMAN
6
AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN
LİSE
EV HANIMI
7
BEKİR AKKAR
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
8
RECEP TUNCAY
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
9
İLHAMİ BOŞÇA
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
10
HÜSEYİN ÜÇLER
ORTAOKUL
ESNAF
11
UYGAR POLAT
YÜKSEK LİSANS
İŞADAMI
ISPARTA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HASAN BASRİ SÖNMEZ
LİSE
YÖNETİCİ
2
ZÜBEYDE TURHAN
LİSE
ESNAF
3
ÖZGÜR İSMAİLOĞLU
DOKTORA
TIP DOKTORU
4
ALİ ÖZKAN
LİSE
ÖĞRENCİ
MERSİN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OLCAY KILAVUZ
YÜKSEK LİSANS
EĞİTİMCİ
2
BAKİ ŞİMŞEK
ÜNİVERSİTE
HARİTA MÜHENDİSİ
3
BEKİR ÖZSU
LİSE
TAŞIMACILIK
4
UĞUR KILINÇ
DOKTORA
BAŞBAKANLIK UZMANI
5
OĞUZHAN GÜNGÖR
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
6
MEHMET ALİ GÖKMEN
YÜKSEK LİSANS
VETERİNER HEKİM
7
KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
8
HAYAL FUNDA ÖNDER
ÜNİVERSİTE
EMNİYET MENSUBU
9
DİLEK USLU VAR
ÜNİVERSİTE
İŞKADINI
10
MUSTAFA YALÇIN
ÜNİVERSİTE
ORMAN MÜHENDİSİ
11
MEHMET BÜYÜKTATLI
YÜKSEK LİSANS
ARAŞTIRMACI
12
YUNUS KIZIL
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
13
HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
İSTANBUL1
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
EDİP SEMİH YALÇIN
YÜKSEK LİSANS
AKADEMİSYEN
2
İZZET ULVİ YÖNTER
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3
MEHMET BÜLENT KARATAŞ
LİSE
İŞADAMI
4
NEVZAT ÜNLÜTÜRK
ORTAOKUL
İŞADAMI
5
GÜLBEYHAN SAYLAĞ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
HATİCE AKKAYA
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
AHMET TURAN HOCAOĞLU
DOKTORA
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8
MEHMET FATİH ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
9
ABDULAZİZ AYDOĞDU
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
10
ZEKİ YUSUFOĞLU
ORTAOKUL
İŞADAMI
11
MÜCAHİT GÜNGÖR
YÜKSEK LİSANS
MEMUR
12
KAMİL AYIRIM
ÜNİVERSİTE
ECZACI
13
MURAT ŞAHİN
ORTAOKUL
DİŞ TEKNİSYENİ
14
CİHAN TUFAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
15
MUSTAFA AKGÜN
LİSE
İŞADAMI
16
ÖMER FARUK GÜNGÖR
YÜKSEK LİSANS
İŞADAMI
17
YUNUS EMRE DURMUŞ
LİSE
MÜTEAHHİT
18
ALİ YILMAZ
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
19
FATİH KAYA
LİSE
YÖNETİCİ
20
ŞÜKRÜ ŞİMŞEK
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
21
HAKAN ARIKAYA
ÜNİVERSİTE
İÇ MİMAR
22
İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI
ORTAOKUL
ESNAF
23
SALİH BALAK
ÜNİVERSİTE
BANKACI
24
HAKAN YILMAZ
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
25
KADİR CAN KARATAŞ
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
26
HAKAN YALÇIN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
27
FATİH DEĞİRMENCİ
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
28
TARIK TOPÇUOĞLU
ÜNİVERSİTE
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29
YILMAZ TİRYAKİ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
30
ŞAHİN GÜRZ
ÜNİVERSİTE
MİMAR
31
CEM ÖZKAVCI
LİSE
İŞ ADAMI
32
YUSUF ÇİFTÇİ
ÜNİVERSİTE
TURZİM-OTELCİLİK
33
HASAN DEMİR
İLKOKUL
EMEKLİ
34
NURETTİN TURAN
ORTAOKUL
MÜTEAHHİT
35
CÜNEYT ILGİN
LİSE
MÜTEAHHİT
İSTANBUL2
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
CELAL ADAN
ÜNİVERSİTE
ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
2
CEMAL ÇETİN
ÜNİVERSİTE
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3
NUR TUĞBA AKTAY
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
4
MURAT KOTRA
ORTAOKUL
İŞADAMI
5
NİYAZİ PAKSOY
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
6
SELAMİ ŞİŞMAN
LİSE
İNŞAATÇI
7
FÜSUN KAYAN ARDAMAR
YÜKSEK LİSANS
TURİZM/OTELCİLİK
8
MURAT ŞEKERLİ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
9
AHSEN MELİKE FIÇICI
LİSE
İŞLETMECİ
10
EDA YILMAZ
LİSE
ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11
ZEKİ SEVEROĞLU
DOKTORA
ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
12
GÜLLÜ YENER
ORTAOKUL
SERBEST
13
AYDIN KAYA
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
14
SERKAN CİHAN
LİSE
YÖNETİCİ
15
BAHATTİN AYKUT
İLKOKUL
ESNAF
16
FİKRET YILDIRIM
DOKTORA
AVUKAT
17
MEHMET FURKAN CEBECİ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
18
HEDİYE ŞEN
ÜNİVERSİTE
HALKLA İLİŞKİLER
19
UFUK TANDOĞAN
İLKOKUL
ESNAF
20
HİLAL EDA BÜLBÜL
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
21
FİLİZ GEGİN
ÖN LİSANS
ÖĞRENCİ
22
MURAT ALP
LİSE
İŞ ADAMI
23
FİKRET ÖZKAN
DOKTORA
AVUKAT
24
TANER KIRHAN
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
25
UĞUR ARAS
LİSE
İŞLETMECİ
26
ERENCAN ŞAHGÜNAY
ÜNİVERSİTE
YATIRIM DANIŞMANI
27
HASAN SAKA
ORTAOKUL
İNŞAAT DEKORASYON
28
BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK
ÜNİVERSİTE
DEKORATÖR - DESİNATÖR
İSTANBUL3
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
FETİ YILDIZ
2
İSMAİL FARUK AKSU
3
ARZU ERDEM
4
AHMET YİĞİT YILDIRIM
5
ERDEM KARAKOÇ
6
VOLKAN YILMAZ
7
DAVUT HASKIRIŞ
8
MUSTAFA ERTEKİN
9
FAZLI YURDABAK
10
GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11
YAVUZHAN ALTUN
12
BEKİR SITKI KARAUSTA
13
BAHATTİN ŞENGÜL
14
ARİFE PEKER
15
ALİ DOĞAN
16
TAYYAR ŞAFAK
17
SİBEL KAZAR
18
ALPER KÜNKÜL
19
RIZA PEKER
20
EKREM SARISOY
21
ERGÜN SİLLER
22
AYDIN İNCE
23
MEHMET GÜRBÜZ
24
YUNUS TÜRK
25
OSMAN AKBAŞ
26
TANER KIRHAN
27
MEHMET BÜYÜKCANGA
28
METİN YAZAR
29
HİMMET TATAR
30
ALİ EKBER YEŞİL
31
UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32
AYHAN ATMACA
33
ADİL CEYLAN
34
TAHİR PALA
35
AHMET CAN ERBAŞ
LİSE
ÖĞRENCİ
İZMİR1
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HASAN KALYONCU
DOKTORA
AKADEMİSYEN
2
SELAHATTİN ŞAHİN
LİSE
İŞADAMI
3
CİHAN ASLAN
DOKTORA
TIP DOKTORU
4
BİLGEHAN AĞBABA
YÜKSEK LİSANS
MADEN MÜHENDİSİ
5
SALİM ARDUÇLU
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
6
HASAN ZEREK
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
7
AHMET ÇOŞAR
LİSE
İŞADAMI
8
SALİHA GÜLCE GÖKÇE
LİSE
ÖĞRENCİ
9
EROL EROĞLU
ÜNİVERSİTE
MÜTEAHHİT
10
GÜNAY KAMBAK
LİSE
MUHASEBECİ
11
FULYA GÜZELOCAK
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
12
GÖKHAN ÇELİK
LİSE
GAZETECİ
13
RECEP ALİ COŞKUN
14
SÜLEYMAN SARI
İZMİR2
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
TAMER OSMANAĞAOĞLU
2
ABDULKADİR BEKTAŞ
YÜKSEK LİSANS
KAMU İDARE MEMURU
3
YALÇIN KOÇYİĞİT
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
MURAT KOÇ
LİSE
NAKLİYECİ
5
EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
6
RECEP AKAN
YÜKSEK LİSANS
AKADEMİSYEN
7
CEYHUN KINLI
ÜNİVERSİTE
ULAŞTIRMA
8
BARIŞ ATİLLA
YÜKSEK LİSANS
MEMUR
9
CUMHUR BULUT
ÖN LİSANS
NAKLİYECİ
10
TAŞKIN IŞIK
LİSE
TURİZMCİ
11
MUSTAFA ÇİNTAŞ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
12
RECEP ONUR UZUN
DOKTORA
AKADEMİSYEN
13
FATİH YAĞMUR
ÜNİVERSİTE
MİMAR
14
FATİH ARSLAN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
KARS
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KADİR ŞEYDA
2
FATİH ÇİNAN
3
KEREM ÇAVLI
KASTAMONU
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HACI İBRAHİM MAŞALACI
YÜKSEK LİSANS
VETERİNER HEKİM
2
TARIK ZİYA ÇAĞILCI
ÜNİVERSİTE
HARİTA MÜHENDİSİ
3
MUHARREM AVCI
DOKTORA
AKADEMİSYEN
KAYSERİ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İSMAİL ÖZDEMİR
YÜKSEK LİSANS
MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
2
MUSTAFA BAKİ ERSOY
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
SERAP ŞULE KALIN
ÜNİVERSİTE
TERCÜMAN
4
MAZHAR GÜNDOĞ
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
5
MEHMET ÖZMEN
ÜNİVERSİTE
TURİZM / OTELCİLİK
6
MEHMET GÖÇMEN
LİSE
MALİ MÜŞAVİR
7
RİFAT AÇIKGÖZ
LİSE
GAZETECİ
8
İSA FERAH
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
9
EMİNE AFŞAR
ÜNİVERSİTE
TIBBİ TEKNOLOG
10
VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK
LİSE
ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SEMİH MERİÇ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
2
3
KIRŞEHİR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
OĞUZ SULUSARAY
YÜKSEK LİSANS
KAMU İDARE MEMURU
2
ALİ AYDIN AKPINAR
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
KOCAELİ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SAFFET SANCAKLI
LİSE
İŞADAMI
2
HİLAL ELMAS
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
ALPEREN ŞAKACI
LİSE
İNŞAATCI
4
ERTAN YILMAZ
YÜKSEK LİSANS
YÖNETİCİ
5
İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
6
SERKAN KURAL
YÜKSEK LİSANS
YÖNETİCİ
7
GAMZE CAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİ
8
VEDAT AKBULUT
LİSE
ANTRENÖR
9
KÜBRA GÜNDOĞDU
ÜNİVERSİTE
MİMAR
10
TOLGA ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
İŞLETMECİ
11
DURSUN FURUNCİ
ÜNİVERSİTE
İNŞAATÇI
12
GÜRBÜZ ASLAN
ÖN LİSANS
MALİ MÜŞAVİR
13
ZEYNEP ADAK
KONYA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA KALAYCI
2
ESİN KARA
3
CELİL ÇALIŞ
4
AHMET FATİH ÇALIŞ
5
SEFA LÖK
6
YUNUS EMRE TEKİNSOY
7
YUNUS ÖĞÜTÇÜ
8
FARUK SONKAYA
9
ÖZLEM SARIOĞLU
10
SEDAT GÖNCÜ
11
MUSTAFA AYGÜN
12
SALİH AKÇA
13
TÜRKER AYDOĞDU
14
AYTEKİN MART
15
BİLAL YİĞİT
KÜTAHYA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AHMET ERBAŞ
ÜNİVERSİTE
MEMUR
2
EROL ALPERTÜRK
LİSE
KUYUMCU
3
RIZA KENAN UZMAN
ÖN LİSANS
GAYRİMENKUL DANIŞMANI
4
SELAHATTİN USLU
ÜNİVERSİTE
MADEN MÜHENDİSİ
5
SEDAT KABAAĞAÇ
LİSE
İŞADAMI
MALATYA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET CELAL FENDOĞLU
LİSE
TURİZM VE OTELCİLİK
2
ÖMER EKİCİ
LİSE
İŞ ADAMI
3
BURHAN COŞKUN
DOKTORA
AKADEMİSYEN
4
ADİL ZEREYLİ
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
5
AYSEL YÜZER
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ
6
BEKİR ENES ÇAPAROĞLU
LİSE
ÖĞRENCİ
MANİSA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ERKAN AKÇAY
2
NURULLAH SAVAŞ
3
MESUT BAYRAM LAÇALAR
4
HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
5
MUSA AKÇAY
6
SEVAL BAŞKESEN
7
MUSTAFA KARAKAŞ
8
ŞİNASİ ŞAVRAN
9
NADİR SARI
10
CELALETTİN ÇABUK
KAHRAMANMARAŞ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SEFER AYCAN
DOKTORA
TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
2
ZUHAL KARAKOÇ DORA
YÜKSEK LİSANS
MÜFETTİŞ
3
FATİH MEHMET CEYHAN
DOKTORA
İŞADAMI
4
SERMET YILDIZ
ORTAOKUL
ÇİFTÇİ
5
ÖMER ÖZKAN
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
6
ZAFER ÖNER
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
7
NUSRET GÜLOĞLU
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
8
MUSTAFA PEHLİVAN
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
MARDİN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET VEYSİ OĞUZ
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
2
MEHMET HAŞİM ORUÇ
ÜNİVERSİTE
POLİS MEMURU
3
AHMET KAHRAMAN
LİSE
SERBEST
4
AVVAT AY
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
5
FERHAN BOZKUŞ
LİSE
TİCARET
6
MEHMET VEYSİ BULUT
LİSE
MÜTEAHHİT
MUĞLA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET ERDOĞAN
LİSANS
MÜLKİ İDARE AMİRİ
2
HACI ÇELİK
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
3
SALİH SOYKAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
4
HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL
ÜNİVERSİTE
YASAMA DANIŞMAN
5
ERTUĞRUL AVCI
ÜNİVERSİTE
MADENCİ
6
SERKAN ŞAFAK
LİSE
İŞADAMI
7
TEMEL IRMAK
ORTAOKUL
GAZETECİ
MUŞ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
RAHMİ YENİBAHAR
LİSE
EMEKLİ MEMUR
2
TARKAN DEDE
LİSE
İŞADAMI
3
ŞEHMUS ÇEKİL
ÜNİVERSİTE
MEMUR
4
ADNAN KOYUNCU
LİSE
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
NEVŞEHİR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MEHMET VAROL
ÜNİVERSİTE
EĞİTİMCİ
2
SAİT YÜKSEL
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
FAZLI KOÇ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
NİĞDE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ALAATTİN SONAT
YÜKSEK LİSANS
SERBEST MESLEK
2
İBRAHİM ULUÇAY
ÜNİVERSİTE
MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ
3
MURAT FAHRİ ERTUL
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
ORDU
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
CEMAL ENGİNYURT
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ
2
FAZLI YÜKSEL
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
3
HURŞİT SERHAT ŞAHİN
ORTAOKUL
İŞADAMI
4
SELÇUK YÜCESAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
5
SEMANUR AKBOLAT
ÜNİVERSİTE
SİGORTACI
6
SEVİNÇ AKSOY
İLOKUL
EV HANIMI
RİZE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SERKAN BİRBEN
ÜNİVERSİTE
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2
SEMRA AKSU
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
MEHMET CAN TÜFEKÇİ
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
SAKARYA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
2
MEHMET EMİN KABA
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
3
HASAN BALABAN
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
4
ALİ DOĞAN
LİSE
İŞADAMI
5
TOLGAHAN ÖKSÜZ
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
6
ŞERAFETTİN KAYA
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
7
MELİHŞAH BUDAK
ÜNİVERSİTE
SİGORTACI
SAMSUN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ERHAN USTA
2
ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
3
MURAT CAMADAN
4
ERDEM OKAN
5
CEMALETTİN KOLA
6
YÜKSEL ÜNAL
7
MİNE AKTAŞ
8
YAKUP AKIN
9
HAMİ KORKMAZLI
SİİRT
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
FARAÇ ÇELEBİ
İLKOKUL
İŞADAMI
2
ZEYDİN ÖZCAN
ORTAOKUL
ESNAF
3
SEYDAN DANIŞ
ÜNİVERSİTE
SERBEST MESLEK
SİNOP
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ALİ ÇAKIR
2
HASAN PARLAK
SİVAS
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
AHMET ÖZYÜREK
LİSE
İŞADAMI
2
VOLKAN UYGUNUÇARLAR
ÜNİVERSİTE
TIP DOKTORU
3
FERHAT DOĞAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
4
KENAN ÇARBOĞA
YÜKSEK LİSANS
YÖNETİCİ
5
İLKER İPEK
YÜKSEK LİSANS
AVUKAT
TEKİRDAĞ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
KORAY ÖNSEL
ÜNİVERSİTE
İNŞAAT MÜHENDİSİ
2
ÇIĞIR DOĞU ZORLU
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
3
MUSTAFA YILDIRIM
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
4
RECEP ÇALIŞKAN
YÜKSEK LİSANS
TIP DOKTORU
5
MUHAMMER VAROL
LİSE
MÜTEAHHİT
6
ZEHRA ÇALIŞKAN
LİSE
MUHASEBECİ
7
OKTAY ÜSTÜN
TOKAT
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
YÜCEL BULUT
2
CAHİT AÇIKLI
3
MUSTAFA ERSAGUN DALAN
4
SERHAT BİLGİN
5
FİLİZ YILMAZER
TRABZON
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
NİHAT BİRİNCİ
ORTAOKUL
İŞADAMI
2
İBRAHİM ÇAKIR
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
3
MURAT AKSOY
YÜKSEK LİSANS
JEOLOJİ MÜHENDİSİ
4
EMİRHAN SEÇKİN
YÜKSEK LİSANS
ÖĞRETMEN
5
İSMAİL HAKKI KALYONCU
DOKTORA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
6
EMBİYA CEVAHİR
ÜNİVERSİTE
MUHASEBECİ
TUNCELİ
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUSTAFA KEMAL DUYGULU
DOKTORA
TIP DOKTORU
2
HAYDAR ERİŞTİ
ÜNİVERSİTE
MEMUR
ŞANLIURFA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İBRAHİM ÖZYAVUZ
LİSE
EMEKLİ
2
ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ
YÜKSEK LİSANS
TIP DOKTORU
3
HALEF KILIÇ
ORTAOKUL
ÇİFTÇİ
4
HALİT YILDIZ
İLKOKUL
EMLAKÇI
5
HALİL BAKIŞ
LİSE
SERBEST
6
MEHMET ARPACI
LİSE
İŞÇİ
7
NECMİ SOLHAN
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
8
MAHMUT SAYIK
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
9
MUHAMMED ENES YILMAZ
LİSE
ÖĞRENCİ
10
İBRAHİM HALİL ARITÜRK
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
11
ECEVİT ÇİFTÇİ
LİSE
MÜTEAHHİT
12
İSMET SARMACA
İLKOKUL
SERBEST MESLEK
13
ALİ HAYDAR KARA
ÜNİVERSİTE
MUHASEBECİ
14
MEHMET EROL DUYAR
YÜKSEK LİSANS
EMNİYET MENSUBU
UŞAK
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
MUHTEREM KURUÇAY
LİSE
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
2
AHMET GÜRTEN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
3
MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
ÜNİVERSİTE
İKTİSATÇI
VAN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
REMAZAN ÜÇBAŞ
ORTAOKUL
İNŞAATÇI
2
ŞAHİN YAĞAR
ÖNLİSANS
İŞADAMI
9
YAHYA CANCAN
LİSE
SERBEST
10
ABDULSELAM ARVAS
ÜNİVERSİTE
ESNAF
11
YAŞAR ARAS
İLKOKUL
İŞADAMI
12
MEHMET POLAT
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ
13
İZZET ŞEVKETOĞLU
ÜNİVERSİTE
MEMUR
14
NURETTİN KERETAŞ
İLKOKUL
SERBEST
YOZGAT
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İBRAHİM ETHEM SADEF
LİSE
İŞADAMI
2
YUSUF MERTOĞLU
YÜKSEK LİSANS
EKONOMİST
3
OSMAN GÖZAN
LİSE
İŞADAMI
4
AHMET ÖZBEK
ÜNİVERSİTE
ZİRAAT MÜHENDİSİ
ZONGULDAK
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HAMDİ AYAN
ÖN LİSANS
MADEN TEKNİKERİ
2
ABDULLAH BEKAR
ÜNİVERSİTE
İŞADAMI
3
FEHMİ NUHOĞLU
ÜNİVERSİTE
ESNAF
4
TANER KAYI
ÜNİVERSİTE
MEMUR
5
SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI
LİSE
EV HANIMI
AKSARAY
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
RAMAZAN KAŞLI
LİSE
İŞADAMI
2
SEFER ALKAN
ÜNİVERSİTE
HARİTA MÜHENDİSİ
3
AYSUN HIZLI OKUR
ÜNİVERSİTE
PSİKOLOG
4
FATİH ÖNEMLİ
LİSE
İŞADAMI
BAYBURT
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
İDRİS AYDIN
ÜNİVERSİTE
HARİTA MÜHENDİSİ
KARAMAN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HÜSEYİN KORKMAZ
LİSE
SERBEST MESLEK
2
TURAN ŞENER
DOKTORA
AKADEMİSYEN
3
ABDULLAH KALKAN
KIRIKKALE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HALİL ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
2
MURAT ABALI
ÜNİVERSİTE
AVUKAT
3
ÖMER DEDEBALİ
YÜKSEK LİSANS
TIP DOKTORU
BATMAN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
BEHÇET DENİZ
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
2
MÜJGAN ARSLAN
YÜKSEK OKUL
SERBEST ÖZEL
3
HAYRETTİN BEKTAŞ
ÜNİVERSİTE
YÖNETİCİ
4
CEMİL GÜZEL
LİSE
ESNAF
5
ŞIRNAK
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HAKİM ZEYREK
2
YASİN BENEK
3
COŞKUN GÜNDÜZ
4
BARTIN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ORHAN KIŞANLI
YÜKSEK LİSANS
UZMAN DOKTOR
2
SAVAŞ BUYURMAN
ORTAOKUL
ESNAF
ARDAHAN
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SEVİM KÖSELİÖREN
LİSE
İŞ KADINI
2
MÜTALİP AKCI
LİSE
SERBEST MESLEK
IĞDIR
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
YAŞAR KARADAĞ
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETMEN
2
YENİŞ ÇELİKTEN
ÜNİVERSİTE
YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI
YALOVA
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HASAN TOPÇULAR
LİSE
EMEKLİ
2
ALİ OĞUZ BERBEROĞLU
ÜNİVERSİTE
MAKİNA MÜHENDİSİ
3
METE ÖRNEK
YÜKSEK LİSANS
PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI
KARABÜK
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
SEYİT AHMET KARABACAK
ORTAOKUL
YÖNETİCİ
2
ÇETİN İPEK
ÖN LİSANS
İŞADAMI
3
AHMET DÖNMEZ
ORTAOKUL
SERBEST MESLEK
KİLİS
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
HASAN MISIRLIGİL
ORTAOKUL
ŞİRKET MÜDÜRÜ
2
ABDULLAH ALPDAĞ
İLKOKUL
GAZETECİ
OSMANİYE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
DEVLET BAHÇELİ
DOKTORA
İTKİSATCI
2
RUHİ ERSOY
DOKTORA
AKADEMİSYEN
3
ZAFER BİÇER
ÜNİVERSİTE
MALİ MÜŞAVİR
4
MEHMET VURAL
ÜNİVERSİTE
EMEKLİ ÖĞRETMEN
DÜZCE
SIRA
AD SOYAD
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
1
ÜMİT YILMAZ
ÜNİVERSİTE
ECZACI
2
YUSUF ARSLAN
DOKTORA
AKADEMİSYEN
3
ZEKERİYA İLÇE
DOKTORA
AKADEMİSYEN