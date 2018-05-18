18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 28°C Adana
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MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı

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MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı
Milliyetçi Hareket Partisi'nde 24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerindeki aday listesi kesinleşti.
MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1'inci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2'nci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3'üncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sıralarda; 1'inci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2'nci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

MEHMET PARSAK YOK

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre mevcut grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta yine seçim bölgelerinden aday gösterildi. Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden 2 yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer almadı. 16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.

GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR ADAY

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin'den, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise Ankara'dan aday oldu.

İŞTE ADAY LİSTESİNİN TAMAMI: 

 


İŞTE ADAY LİSTESİNİN TAMAMI: 

ADANA

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUHARREM VARLI

ÜNİVERSİTE

SERBEST MESLEK

2

AYŞE SİBEL ERSOY

ÜNİVERSİTE

ECZACI

3

CAHİT ÖZTOK

LİSE

İŞADAMI

4

YUSUF BAŞ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ

5

MUSTAFA İZGİOĞLU

LİSE

İŞLETMECİ

6

ÇAĞRI ŞAHİN

ÜNİVERSİTE

MEMUR

7

FİRDEVS CİNGÖZLER

LİSE

İŞLETMECİ

8

YEŞİM AKKAŞ

ÜNİVERSİTE

ECZACI

9

ARZU BÜYÜKNACAR

LİSE

İŞKADINI

10

DİREN ÖZGÜL

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

11

AZİZ SÖKMEN

ÜNİVERSİTE

MEMUR

12

MEHMET ŞAHİN

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

13

NESLİHAN GÖK

YÜKSEK LİSANS

EKONOMİST

14

MUSTAFA EREN

LİSE

İŞADAMI

15

HASAN ÇALIŞ

LİSE

İŞADAMI

ADIYAMAN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SELİM ÇAKIR

ÜNİVERSİTE

İNŞAATÇI

2

ÖZGÜN TOPRAK

ÜNİVERSİTE

ECZACI

3

ÖMER YILDIRIM

LİSE

EMEKLİ MEMUR

4

SAMİ GÜLER

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

5

ALİCAN DOĞAN

LİSE

İŞADAMI

AFYON

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET TAYTAK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

2

TURAN CİVELEK

YÜKSEK LİSANS

AKADEMİSYEN

3

MUHARREM GÜNAY

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

4

ERSAN ÖZGÜR

DOKTORA

BÜROKRAT

5

İSMAİL KARNIBÜYÜK

ÜNİVERSİTE

SERBEST

6

İBRAHİM AKSU

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

AĞRI

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

AYDIN ŞİMŞEK

LİSE

EMEKLİ

2

RAHMİ DURU

ORTAOKUL

ESNAF

3

SERVET AL

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ MEMUR

4

REYHAN DOĞANCI

ÜNİVERSİTE

ESNAF

AMASYA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

KADİR KUTAY SAMSUN

ÜNİVERSİTE

ESNAF

2

MURAT SUŞEHİRLİ

LİSE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

3

ERGANİ CANBOLAT

ÜNİVERSİTE

ASTSUBAY

ANKARA (1)

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEVLÜT KARAKAYA

DOKTORA

ÖĞRETİM ÜYESİ

2

ZUHAL TOPÇU

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

3

EYÜP YILDIZ

LİSE

HALKLA İLİŞKİLER

4

DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

5

MEHMET DUYGULU

ÜNİVERSİTE

DİŞ HEKİMİ

6

LEVENT ÇAĞLANCI

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

7

ŞENİZ SEZGİN

YÜKSEK LİSANS

HALKLA İLİŞKİLER

8

CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

9

OĞUZ YILMAZ

ÜNİVERSİTE

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

10

FATİH MORMENEKŞE

YÜKSEK LİSANS

UZMAN

11

NEVİN KORKMAZ

ÜNİVERSİTE

SİGORTACI

12

KENAN FİDAN

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

13

SELİM ŞAHİN

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

ANKARA (2)

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SADİR DURMAZ

ÜNİVERSİTE

EKONOMİST

2

NEVİN TAŞLIÇAY

ÜNİVERSİTE

ECZACI

3

ABDULLAH AĞAR

ÜNİVERSİTE

YAZAR-DANIŞMAN

4

TARKAN TOPER

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

5

NAİM YANIK

LİSE

İŞÇİ

6

GÖKHAN AĞDEMİR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

7

SERDAR BİLGİLİ

ÖN LİSANS

YÖNETİCİ

8

AYDIN ERKOÇ

LİSE

İŞADAMI

9

VEDAT KÖSEOĞLU

DOKTORA

TIP DOKTORU

10

EROL ELİDEMİR

LİSE

İŞADAMI

11

MEHMET YURTOĞLU

LİSE

İŞ ADAMI

 

ANKARA (3)

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

YAŞAR YILDIRIM

LİSE

İŞADAMI

2

ERKAN HABERAL

YÜKSEK LİSANS

İŞADAMI

3

FATİH ÇETİNKAYA

LİSE

MÜTEAHHİT

4

ŞÜKRÜ ALNIAÇIK

ÜNİVERSİTE

GAZETECİ

5

ABDULLAH BAHADIR ALPEREN

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

6

DURDU MEHMET KÖŞ

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

7

HAKAN DOĞRU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

8

ALTUĞ BARIŞ DOĞAN

YÜKSEK LİSANS

MADEN MÜHENDİSİ

9

EMRE KAYA

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

10

HÜSEYİN YILMAZ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

11

HAYDAR DURAN

ORTAOKUL

YÖNETİCİ

12

ŞABAN IŞIK

LİSE

EMEKLİ

ANTALYA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ABDURRAMAN BAŞKAN

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

AHMET SELİM YURDAKUL

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

3

TARKAN AKILLI

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

HÜSEYİN YILDIZ

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

5

TUNCAY TEMUR

YÜKSEK LİSANS

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

6

İLKNUR FİDAN KEPEZ

LİSE

TURİZM

7

MEHMET ALİ TUNA

ÜNİVERSİTE

İNŞAATÇI

8

YETER KESKİN ÖTELEŞ

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

9

ZİYA YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

10

ÖMER ÖZBEK

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

11

MUSTAFA KÜRŞAD SERT

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

12

SUAT AKGÜL

DOKTORA

EMEKLİ SUBAY

13

TÜMER EMEKSİZ

LİSE

EMEKLİ

14

ŞÜKRAN AKÇA

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

15

KÜRŞAD TATAR

ÜNİVERSİTE

KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ

16

MUSTAFA HAKAN TOPCU

LİSE

İŞADAMI

ARTVİN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

OKAN AKTAŞ

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

2

İSMİHAN ÖZCİHAN

İLKOKUL

ESNAF

AYDIN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

DENİZ DEPBOYLU

ÜNİVERSİTE

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2

GÜNTEKİN ŞİMŞEK

DOKTORA

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

MUSTAFA PEKER

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

4

YUSUF KEREMİT

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

5

FAİK AKKUŞ

YÜKSEK LİSANS

EMEKLİ

6

HATİCE ÖZCAN

LİSE

EMEKLİ MEMUR

7

SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

8

SEYFETTİN TOSUN

YÜKSEK LİSANS

YÖNETİCİ

BALIKESİR

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET KABAN

ÜNİVERSİTE

SAĞLIK MEMURU

2

FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU

YÜKSEK LİSANS

YÖNETİCİ

3

SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER

ÜNİVERSİTE

MEMUR

4

FATMA SAVRAN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN / SANATÇI

5

HADİ SELİMOĞLU

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

6

BEYTULLAH DUYAR

ÖN LİSANS

ESNAF

7

MEHTAP AKGÜL

ÜNİVERSİTE

SAĞLIK MEMURU

8

KAMİL ÜRER

ÜNİVERSİTE

PLANLAMA UZMANI

9

SÜLEYMAN PEHLİVAN

ÜNİVERSİTE

GAZETECİ

BİLECİK

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA

ÜNİVERSİTE

MADEN MÜHENDİSİ

2

HASAN YILDIRIM

LİSE

ESNAF

BİNGÖL

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

EMRE SOLMAZ

ÖN LİSANS

MEMUR

2

MURAT KÜÇÜK

LİSE

İŞÇİ

3

BURHAN BİNGÖL

ORTAOKUL

SERBEST

BİTLİS

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

DAVUT DAY

LİSE

EMEKLİ MEMUR

2

CENGİZ KOÇAK

LİSE

EMEKLİ

3

DURSUN DUYAN

ÜNİVERSİTE

ORTAOKUL

BOLU

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ADEM EVCİL

YÜKSEK LİSANS

SERBEST

2

FERHAT BAĞCI

ORTAOKUL

SERBEST

3

SEMA KIŞLAK

LİSE

İŞLETMECİ

 

BURDUR

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HİKMET ÖKTE

ÜNİVERSİTE

MUHASEBECİ

2

HÜSEYİN ÜNLÜ

LİSE

İŞLETMECİ

3

MURAT ARIK

YÜKSEK LİSANS

BÜROKRAT

BURSA (1)

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

İSMET BÜYÜKATAMAN

YÜKSEK LİSANS

EĞİTİMCİ

2

KADİR ÇİTİL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

3

ENVER YILMAZ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

MEHMET ALİ ADAK

YÜKSEK LİSANS

TEKNİK ÖĞRETMEN

5

ALİ OSMAN MEMİŞ

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

6

YASEMİN MERİÇ

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

7

KORKUT AKTAŞ

LİSE

MÜTEAHHİT

8

NECATİ ÇELİK

ÜNİVERSİTE

ULAŞTIRMACI

9

ŞENAY USLU DOĞAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

10

AHMET BALSÜZEN

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

BURSA (2)

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU

DOKTORA

SUBAY

2

TEVFİK TOPÇU

LİSE

İŞADAMI

3

FEVZİ ZIRHLIOĞLU

ÜNİVERSİTE

MATBAACI

4

EROL SÖNMEZ

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

HAYATİ BEDİR

LİSE

EMLAKÇI

6

TİMUR ÖZDEMİR

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

7

EDİBE BİLGE ARICIOĞLU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

8

MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI

ÜNİVERSİTE

DİN ADAMI

9

ÜMİT KAPLAN

ORTAOKUL

EMEKLİ

10

CELAL ÇEKİL

ORTAOKUL

EMEKLİ

ÇANAKKALE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

EVREN YALÇIN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

2

NECİP FAZIL BAYRAM

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

3

ALİYE ERTOPÇU

LİSE

İŞ KADINI

4

ARDA BOZKURT

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

ÇANKIRI

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

KADİR ŞEKERCİ

LİSE

İŞADAMI

2

PELİN YILIK

YÜKSEK LİSANS

İŞLETMECİ

ÇORUM

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET AKİF ARAS

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

2

ALPARSLAN KARAPIÇAK

LİSE

İŞADAMI

3

MEHMET KARACA

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

4

ALPER BÜKER

LİSE

KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ

DENİZLİ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

EMİN HALUK AYHAN

YÜKSEK LİSANS

İKTİSATÇI

2

MEHMET UZ

LİSE

SERBEST MESLEK

3

FERUDUN ÜNAL

İLKOKUL

İŞADAMI

4

GÜLAY ÖZCAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

5

MEHMET ALTINTAŞ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

6

FERUDUN GİRESUN

ÜNİVERSİTE

MÜFETTİŞ

7

EMRAH KOZAK

YÜKSEK LİSANS

DİŞ HEKİMİ

8

ŞULE OCAKLIOĞLU

LİSE

ÖĞRENCİ

DİYARBAKIR

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

AHMET DEMİR

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

RABİA GÖRMEZ

ÜNİVERSİTE

İKTİSATÇI

3

YILMAZ KAYAALP

ORTAOKUL

ESNAF

4

MENEKŞE AKTAŞ

LİSE

EV HANIMI

5

ŞEYHMUS BİLİCİ

İLKOKUL

ESNAF

6

FEVZİ YİĞİTKAN

LİSE

İŞADAMI

7

MEHMET CENGİZ ARSLAN

LİSE

ESNAF

8

İBRAHİM AYTULUN

İLKOKUL

ESNAF

9

MEHMET TEKBARAN

LİSE

ESNAF

10

METİN DOĞUKAN

YÜKSEK LİSANS

DENETMEN

11

ŞAFİİ KOYUN

İLKOKUL

TÜCCAR

12

MEHMET TEYAR KARAKOÇ

ORTAOKUL

SERBEST 

 

EDİRNE

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HAKAN ÖZKAN

LİSE

ESNAF

2

ERKAN GEGE

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

3

ASEF ULUTÜRK

YÜKSEK LİSANS

TIP DOKTORU

4

TANER ALBAYRAK

LİSE

İŞADAMI

ELAZIĞ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

OĞUZHAN DEMİR

ÜNİVERSİTE

ESNAF

2

MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ

ÜNİVERSİTE

KAMU İDARE MEMURU

3

ORHAN ÖZBEY

DOKTORA

AKADEMİSYEN

4

MESUT AKSAN

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

5

SAMİ SELEN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

ERZİNCAN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

BEKİR AKSUN

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

2

MUTLU ÖZDEMİR

LİSE

İŞADAMI

ERZURUM

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

KAMİL AYDIN

YÜKSEK LİSANS

AKADEMİSYEN

2

ŞİMŞEK AKPINAR

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

3

AHMET GÖKHAN YAZICI

DOKTORA

AKADEMİSYEN

4

ADEM YURDİGÜL

ÜNİVERSİTE

İÇ MİMAR

5

SERHAT KILIÇ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

6

İZZETTİN GENÇ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

ESKİŞEHİR

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

METİN NURULLAH SAZAK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

2

KADİR BIYIK

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

3

KAYIHAN ÇAĞLAR

YÜKSEK LİSANS

TIP DOKTORU

4

KEZBAN AKKAYA

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

5

AHMET MUHAMMED HIZLAN

LİSE

İŞADAMI

6

AYBERK KIRÇIN

ÜNİVERSİTE

SERBEST MESLEK

7

CÜNEYT AYDEMİR

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

GAZİANTEP

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

2

SERMET ATAY

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

3

MEHMET EJDER DEMİR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

4

HÜSEYİN KURT

LİSE

İŞADAMI

5

SERDAR ÇELİK

LİSE

MEMUR

6

MUSTAFA BOZGEYİK

LİSE

YÖNETİCİ

7

MERAL ÖZDEMİR

ORTAOKUL

EV HANIMI

8

MESUT FETTAHLIOĞLU

LİSE

İŞADAMI

9

BERAT GEYİK

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

10

AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU

LİSE

EBE

11

SAYİT ÇAPAN

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

12

DAVUT KARABACAK

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

13

HALİL BEYAZAY

LİSE

İŞADAMI

14

SERDAR ÖNEL

LİSE

İŞADAMI

GİRESUN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MÜJDAT ÖZ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

2

YUSUF ŞÜKÜR

LİSE

İŞADAMI

3

SONER ALTUN

ÜNİVERSİTE

ESNAF

4

EBRU TURAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

GÜMÜŞHANE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUSA KÜÇÜK

LİSE

İNŞAATÇI

2

AKIN ÜSTÜN

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

HAKKARİ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

FATİH ÖZBEK

LİSE

SERBEST MESLEK

2

ŞAHMİR ŞEN

LİSE

ANTRENÖR

3

NACİ SEVİNÇ

ORTAOKUL

İŞÇİ

 

HATAY

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

LÜTFİ KAŞIKÇI

YÜKSEK LİSANS

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

İBRAHİM GÜL

ÜNİVERSİTE

TEKNİK RESSAM

3

MEHMET ÇAĞRI ÇETİN

DOKTORA

ÖĞRETİM ÜYESİ

4

ADNAN AKDAŞ

LİSE

MÜTEAHHİT

5

ORHAN NAMIK MURSALOĞLU

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ DANIŞMAN

6

AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN

LİSE

EV HANIMI

7

BEKİR AKKAR

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

8

RECEP TUNCAY

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

9

İLHAMİ BOŞÇA

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

10

HÜSEYİN ÜÇLER

ORTAOKUL

ESNAF

11

UYGAR POLAT

YÜKSEK LİSANS

İŞADAMI

ISPARTA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HASAN BASRİ SÖNMEZ

LİSE

YÖNETİCİ

2

ZÜBEYDE TURHAN

LİSE

ESNAF

3

ÖZGÜR İSMAİLOĞLU

DOKTORA

TIP DOKTORU

4

ALİ ÖZKAN

LİSE

ÖĞRENCİ

MERSİN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

OLCAY KILAVUZ

YÜKSEK LİSANS

EĞİTİMCİ

2

BAKİ ŞİMŞEK

ÜNİVERSİTE

HARİTA MÜHENDİSİ

3

BEKİR ÖZSU

LİSE

TAŞIMACILIK

4

UĞUR KILINÇ

DOKTORA

BAŞBAKANLIK UZMANI

5

OĞUZHAN GÜNGÖR

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

6

MEHMET ALİ GÖKMEN

YÜKSEK LİSANS

VETERİNER HEKİM

7

KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

8

HAYAL FUNDA ÖNDER

ÜNİVERSİTE

EMNİYET MENSUBU

9

DİLEK USLU VAR

ÜNİVERSİTE

İŞKADINI

10

MUSTAFA YALÇIN

ÜNİVERSİTE

ORMAN MÜHENDİSİ

11

MEHMET BÜYÜKTATLI

YÜKSEK LİSANS

ARAŞTIRMACI

12

YUNUS KIZIL

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

13

HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

İSTANBUL1

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

EDİP SEMİH YALÇIN

YÜKSEK LİSANS

AKADEMİSYEN

2

İZZET ULVİ YÖNTER

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

3

MEHMET BÜLENT KARATAŞ

LİSE

İŞADAMI

4

NEVZAT ÜNLÜTÜRK

ORTAOKUL

İŞADAMI

5

GÜLBEYHAN SAYLAĞ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

6

HATİCE AKKAYA

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

7

AHMET TURAN HOCAOĞLU

DOKTORA

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

8

MEHMET FATİH ÖZDEMİR

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

9

ABDULAZİZ AYDOĞDU

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

10

ZEKİ YUSUFOĞLU

ORTAOKUL

İŞADAMI

11

MÜCAHİT GÜNGÖR

YÜKSEK LİSANS

MEMUR

12

KAMİL AYIRIM

ÜNİVERSİTE

ECZACI

13

MURAT ŞAHİN

ORTAOKUL

DİŞ TEKNİSYENİ

14

CİHAN TUFAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

15

MUSTAFA AKGÜN

LİSE

İŞADAMI

16

ÖMER FARUK GÜNGÖR

YÜKSEK LİSANS

İŞADAMI

17

YUNUS EMRE DURMUŞ

LİSE

MÜTEAHHİT

18

ALİ YILMAZ

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

19

FATİH KAYA

LİSE

YÖNETİCİ

20

ŞÜKRÜ ŞİMŞEK

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

21

HAKAN ARIKAYA

ÜNİVERSİTE

İÇ MİMAR

22

İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

ORTAOKUL

ESNAF

23

SALİH BALAK

ÜNİVERSİTE

BANKACI

24

HAKAN YILMAZ

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

25

KADİR CAN KARATAŞ

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

26

HAKAN YALÇIN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

27

FATİH DEĞİRMENCİ

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

28

TARIK TOPÇUOĞLU

ÜNİVERSİTE

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

29

YILMAZ TİRYAKİ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

30

ŞAHİN GÜRZ

ÜNİVERSİTE

MİMAR

31

CEM ÖZKAVCI

LİSE

İŞ ADAMI

32

YUSUF ÇİFTÇİ

ÜNİVERSİTE

TURZİM-OTELCİLİK

33

HASAN DEMİR

İLKOKUL

EMEKLİ

34

NURETTİN TURAN

ORTAOKUL

MÜTEAHHİT

35

CÜNEYT ILGİN

LİSE

MÜTEAHHİT

 

İSTANBUL2

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

CELAL ADAN

ÜNİVERSİTE

ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI

2

CEMAL ÇETİN

ÜNİVERSİTE

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3

NUR TUĞBA AKTAY

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

4

MURAT KOTRA

ORTAOKUL

İŞADAMI

5

NİYAZİ PAKSOY

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

6

SELAMİ ŞİŞMAN

LİSE

İNŞAATÇI

7

FÜSUN KAYAN ARDAMAR

YÜKSEK LİSANS

TURİZM/OTELCİLİK

8

MURAT ŞEKERLİ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

9

AHSEN MELİKE FIÇICI

LİSE

İŞLETMECİ

10

EDA YILMAZ

LİSE

ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

11

ZEKİ SEVEROĞLU

DOKTORA

ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ

12

GÜLLÜ YENER

ORTAOKUL

SERBEST

13

AYDIN KAYA

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

14

SERKAN CİHAN

LİSE

YÖNETİCİ

15

BAHATTİN AYKUT

İLKOKUL

ESNAF

16

FİKRET YILDIRIM

DOKTORA

AVUKAT

17

MEHMET FURKAN CEBECİ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

18

HEDİYE ŞEN

ÜNİVERSİTE

HALKLA İLİŞKİLER

19

UFUK TANDOĞAN

İLKOKUL

ESNAF

20

HİLAL EDA BÜLBÜL

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

21

FİLİZ GEGİN

ÖN LİSANS

ÖĞRENCİ

22

MURAT ALP

LİSE

İŞ ADAMI

23

FİKRET ÖZKAN

DOKTORA

AVUKAT

24

TANER KIRHAN

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

25

UĞUR ARAS

LİSE

İŞLETMECİ

26

ERENCAN ŞAHGÜNAY

ÜNİVERSİTE

YATIRIM DANIŞMANI

27

HASAN SAKA

ORTAOKUL

İNŞAAT DEKORASYON

28

BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK

ÜNİVERSİTE

DEKORATÖR - DESİNATÖR

İSTANBUL3

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

FETİ YILDIZ

 

 

2

İSMAİL FARUK AKSU

 

 

3

ARZU ERDEM

 

 

4

AHMET YİĞİT YILDIRIM

 

 

5

ERDEM KARAKOÇ

 

 

6

VOLKAN YILMAZ

 

 

7

DAVUT HASKIRIŞ

 

 

8

MUSTAFA ERTEKİN

 

 

9

FAZLI YURDABAK

 

 

10

GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

 

 

11

YAVUZHAN ALTUN

 

 

12

BEKİR SITKI KARAUSTA

 

 

13

BAHATTİN ŞENGÜL

 

 

14

ARİFE PEKER

 

 

15

ALİ DOĞAN

 

 

16

TAYYAR ŞAFAK

 

 

17

SİBEL KAZAR

 

 

18

ALPER KÜNKÜL

 

 

19

RIZA PEKER

 

 

20

EKREM SARISOY

 

 

21

ERGÜN SİLLER

 

 

22

AYDIN İNCE

 

 

23

MEHMET GÜRBÜZ

 

 

24

YUNUS TÜRK

 

 

25

OSMAN AKBAŞ

 

 

26

TANER KIRHAN

 

 

27

MEHMET BÜYÜKCANGA

 

 

28

METİN YAZAR

 

 

29

HİMMET TATAR

 

 

30

ALİ EKBER YEŞİL

 

 

31

UYGAR ORAL ÖZTÜRK

 

 

32

AYHAN ATMACA

 

 

33

ADİL CEYLAN

 

 

34

TAHİR PALA

 

 

35

AHMET CAN ERBAŞ

LİSE

ÖĞRENCİ

İZMİR1

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HASAN KALYONCU

DOKTORA

AKADEMİSYEN

2

SELAHATTİN ŞAHİN

LİSE

İŞADAMI

3

CİHAN ASLAN

DOKTORA

TIP DOKTORU

4

BİLGEHAN AĞBABA

YÜKSEK LİSANS

MADEN MÜHENDİSİ

5

SALİM ARDUÇLU

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

6

HASAN ZEREK

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

7

AHMET ÇOŞAR

LİSE

İŞADAMI

8

SALİHA GÜLCE GÖKÇE

LİSE

ÖĞRENCİ

9

EROL EROĞLU

ÜNİVERSİTE

MÜTEAHHİT

10

GÜNAY KAMBAK

LİSE

MUHASEBECİ

11

FULYA GÜZELOCAK

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

12

GÖKHAN ÇELİK

LİSE

GAZETECİ

13

RECEP ALİ COŞKUN

 

 

14

SÜLEYMAN SARI

 

 

 

İZMİR2

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

TAMER OSMANAĞAOĞLU

 

 

2

ABDULKADİR BEKTAŞ

YÜKSEK LİSANS

KAMU İDARE MEMURU

3

YALÇIN KOÇYİĞİT

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

4

MURAT KOÇ

LİSE

NAKLİYECİ

5

EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

6

RECEP AKAN

YÜKSEK LİSANS

AKADEMİSYEN

7

CEYHUN KINLI

ÜNİVERSİTE

ULAŞTIRMA

8

BARIŞ ATİLLA

YÜKSEK LİSANS

MEMUR

9

CUMHUR BULUT

ÖN LİSANS

NAKLİYECİ

10

TAŞKIN IŞIK

LİSE

TURİZMCİ

11

MUSTAFA ÇİNTAŞ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

12

RECEP ONUR UZUN

DOKTORA

AKADEMİSYEN

13

FATİH YAĞMUR

ÜNİVERSİTE

MİMAR

14

FATİH ARSLAN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

KARS

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

KADİR ŞEYDA

 

 

2

FATİH ÇİNAN

 

 

3

KEREM ÇAVLI

 

 

KASTAMONU

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HACI İBRAHİM MAŞALACI

YÜKSEK LİSANS

VETERİNER HEKİM

2

TARIK ZİYA ÇAĞILCI

ÜNİVERSİTE

HARİTA MÜHENDİSİ

3

MUHARREM AVCI

DOKTORA

AKADEMİSYEN

KAYSERİ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

İSMAİL ÖZDEMİR

YÜKSEK LİSANS

MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

2

MUSTAFA BAKİ ERSOY

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

3

SERAP ŞULE KALIN

ÜNİVERSİTE

TERCÜMAN

4

MAZHAR GÜNDOĞ

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

5

MEHMET ÖZMEN

ÜNİVERSİTE

TURİZM / OTELCİLİK

6

MEHMET GÖÇMEN

LİSE

MALİ MÜŞAVİR

7

RİFAT AÇIKGÖZ

LİSE

GAZETECİ

8

İSA FERAH

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

9

EMİNE AFŞAR

ÜNİVERSİTE

TIBBİ TEKNOLOG

10

VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK

LİSE

ÖĞRENCİ

KIRKLARELİ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SEMİH MERİÇ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

2

 

 

 

3

 

 

 

KIRŞEHİR

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

OĞUZ SULUSARAY

YÜKSEK LİSANS

KAMU İDARE MEMURU

2

ALİ AYDIN AKPINAR

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

KOCAELİ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SAFFET SANCAKLI

LİSE

İŞADAMI

2

HİLAL ELMAS

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

3

ALPEREN ŞAKACI

LİSE

İNŞAATCI

4

ERTAN YILMAZ

YÜKSEK LİSANS

YÖNETİCİ

5

İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

6

SERKAN KURAL

YÜKSEK LİSANS

YÖNETİCİ

7

GAMZE CAN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENCİ

8

VEDAT AKBULUT

LİSE

ANTRENÖR

9

KÜBRA GÜNDOĞDU

ÜNİVERSİTE

MİMAR

10

TOLGA ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

İŞLETMECİ

11

DURSUN FURUNCİ

ÜNİVERSİTE

İNŞAATÇI

12

GÜRBÜZ ASLAN

ÖN LİSANS

MALİ MÜŞAVİR

13

ZEYNEP ADAK

 

 

KONYA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUSTAFA KALAYCI

 

 

2

ESİN KARA

 

 

3

CELİL ÇALIŞ

 

 

4

AHMET FATİH ÇALIŞ

 

 

5

SEFA LÖK

 

 

6

YUNUS EMRE TEKİNSOY

 

 

7

YUNUS ÖĞÜTÇÜ

 

 

8

FARUK SONKAYA

 

 

9

ÖZLEM SARIOĞLU

 

 

10

SEDAT GÖNCÜ

 

 

11

MUSTAFA AYGÜN

 

 

12

SALİH AKÇA

 

 

13

TÜRKER AYDOĞDU

 

 

14

AYTEKİN MART

 

 

15

BİLAL YİĞİT

 

 

 

KÜTAHYA

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

AHMET ERBAŞ

ÜNİVERSİTE

MEMUR

2

EROL ALPERTÜRK

LİSE

KUYUMCU

3

RIZA KENAN UZMAN

ÖN LİSANS

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

4

SELAHATTİN USLU

ÜNİVERSİTE

MADEN MÜHENDİSİ

5

SEDAT KABAAĞAÇ

LİSE

İŞADAMI

MALATYA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET CELAL FENDOĞLU

LİSE

TURİZM VE OTELCİLİK

2

ÖMER EKİCİ

LİSE

İŞ ADAMI

3

BURHAN COŞKUN

DOKTORA

AKADEMİSYEN

4

ADİL ZEREYLİ

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

5

AYSEL YÜZER

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ

6

BEKİR ENES ÇAPAROĞLU

LİSE

ÖĞRENCİ

MANİSA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ERKAN AKÇAY

 

 

2

NURULLAH SAVAŞ

 

 

3

MESUT BAYRAM LAÇALAR

 

 

4

HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN

 

 

5

MUSA AKÇAY

 

 

6

SEVAL BAŞKESEN

 

 

7

MUSTAFA KARAKAŞ

 

 

8

ŞİNASİ ŞAVRAN

 

 

9

NADİR SARI

 

 

10

CELALETTİN ÇABUK

 

 

KAHRAMANMARAŞ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SEFER AYCAN

DOKTORA

TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ

2

ZUHAL KARAKOÇ DORA

YÜKSEK LİSANS

MÜFETTİŞ

3

FATİH MEHMET CEYHAN

DOKTORA

İŞADAMI

4

SERMET YILDIZ

ORTAOKUL

ÇİFTÇİ

5

ÖMER ÖZKAN

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

6

ZAFER ÖNER

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

7

NUSRET GÜLOĞLU

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

8

MUSTAFA PEHLİVAN

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

MARDİN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET VEYSİ OĞUZ

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

2

MEHMET HAŞİM ORUÇ

ÜNİVERSİTE

POLİS MEMURU

3

AHMET KAHRAMAN

LİSE

SERBEST

4

AVVAT AY

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

5

FERHAN BOZKUŞ

LİSE

TİCARET

6

MEHMET VEYSİ BULUT

LİSE

MÜTEAHHİT

MUĞLA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET ERDOĞAN

LİSANS

MÜLKİ İDARE AMİRİ

2

HACI ÇELİK

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

3

SALİH SOYKAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

4

HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL

ÜNİVERSİTE

YASAMA DANIŞMAN

5

ERTUĞRUL AVCI

ÜNİVERSİTE

MADENCİ

6

SERKAN ŞAFAK

LİSE

İŞADAMI

7

TEMEL IRMAK

ORTAOKUL

GAZETECİ

MUŞ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

RAHMİ YENİBAHAR

LİSE

EMEKLİ MEMUR

2

TARKAN DEDE

LİSE

İŞADAMI

3

ŞEHMUS ÇEKİL

ÜNİVERSİTE

MEMUR

4

ADNAN KOYUNCU

LİSE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

NEVŞEHİR

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MEHMET VAROL

ÜNİVERSİTE

EĞİTİMCİ

2

SAİT YÜKSEL

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

3

FAZLI KOÇ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

NİĞDE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ALAATTİN SONAT

YÜKSEK LİSANS

SERBEST MESLEK

2

İBRAHİM ULUÇAY

ÜNİVERSİTE

MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ

3

MURAT FAHRİ ERTUL

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

 

ORDU

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

CEMAL ENGİNYURT

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ

2

FAZLI YÜKSEL

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

HURŞİT SERHAT ŞAHİN

ORTAOKUL

İŞADAMI

4

SELÇUK YÜCESAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

5

SEMANUR AKBOLAT

ÜNİVERSİTE

SİGORTACI

6

SEVİNÇ AKSOY

İLOKUL

EV HANIMI

RİZE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SERKAN BİRBEN

ÜNİVERSİTE

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2

SEMRA AKSU

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

3

MEHMET CAN TÜFEKÇİ

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

SAKARYA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

2

MEHMET EMİN KABA

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

HASAN BALABAN

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

4

ALİ DOĞAN

LİSE

İŞADAMI

5

TOLGAHAN ÖKSÜZ

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

6

ŞERAFETTİN KAYA

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

7

MELİHŞAH BUDAK

ÜNİVERSİTE

SİGORTACI

SAMSUN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ERHAN USTA

 

 

2

ABDURRAHMAN ÇAMAŞ

 

 

3

MURAT CAMADAN

 

 

4

ERDEM OKAN

 

 

5

CEMALETTİN KOLA

 

 

6

YÜKSEL ÜNAL

 

 

7

MİNE AKTAŞ

 

 

8

YAKUP AKIN

 

 

9

HAMİ KORKMAZLI

 

 

SİİRT

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

FARAÇ ÇELEBİ

İLKOKUL

İŞADAMI

2

ZEYDİN ÖZCAN

ORTAOKUL

ESNAF

3

SEYDAN DANIŞ

ÜNİVERSİTE

SERBEST MESLEK

SİNOP

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ALİ ÇAKIR

 

 

2

HASAN PARLAK

 

 

SİVAS

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

AHMET ÖZYÜREK

LİSE

İŞADAMI

2

VOLKAN UYGUNUÇARLAR

ÜNİVERSİTE

TIP DOKTORU

3

FERHAT DOĞAN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

4

KENAN ÇARBOĞA

YÜKSEK LİSANS

YÖNETİCİ

5

İLKER İPEK

YÜKSEK LİSANS

AVUKAT

TEKİRDAĞ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

KORAY ÖNSEL

ÜNİVERSİTE

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

ÇIĞIR DOĞU ZORLU

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

3

MUSTAFA YILDIRIM

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

4

RECEP ÇALIŞKAN

YÜKSEK LİSANS

TIP DOKTORU

5

MUHAMMER VAROL

LİSE

MÜTEAHHİT

6

ZEHRA ÇALIŞKAN

LİSE

MUHASEBECİ

7

OKTAY ÜSTÜN

 

 

TOKAT

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

YÜCEL BULUT

 

 

2

CAHİT AÇIKLI

 

 

3

MUSTAFA ERSAGUN DALAN

 

 

4

SERHAT BİLGİN

 

 

5

FİLİZ YILMAZER

 

 

TRABZON

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

NİHAT BİRİNCİ

ORTAOKUL

İŞADAMI

2

İBRAHİM ÇAKIR

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

3

MURAT AKSOY

YÜKSEK LİSANS

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

4

EMİRHAN SEÇKİN

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRETMEN

5

İSMAİL HAKKI KALYONCU

DOKTORA

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

6

EMBİYA CEVAHİR

ÜNİVERSİTE

MUHASEBECİ

TUNCELİ

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUSTAFA KEMAL DUYGULU

DOKTORA

TIP DOKTORU

2

HAYDAR ERİŞTİ

ÜNİVERSİTE

MEMUR

 

ŞANLIURFA

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

İBRAHİM ÖZYAVUZ

LİSE

EMEKLİ

2

ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ

YÜKSEK LİSANS

TIP DOKTORU

3

HALEF KILIÇ

ORTAOKUL

ÇİFTÇİ

4

HALİT YILDIZ

İLKOKUL

EMLAKÇI

5

HALİL BAKIŞ

LİSE

SERBEST

6

MEHMET ARPACI

LİSE

İŞÇİ

7

NECMİ SOLHAN

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

8

MAHMUT SAYIK

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

9

MUHAMMED ENES YILMAZ

LİSE

ÖĞRENCİ

10

İBRAHİM HALİL ARITÜRK

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

11

ECEVİT ÇİFTÇİ

LİSE

MÜTEAHHİT

12

İSMET SARMACA

İLKOKUL

SERBEST MESLEK

13

ALİ HAYDAR KARA

ÜNİVERSİTE

MUHASEBECİ

14

MEHMET EROL DUYAR

YÜKSEK LİSANS

EMNİYET MENSUBU

UŞAK

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

MUHTEREM KURUÇAY

LİSE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

2

AHMET GÜRTEN

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

3

MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

ÜNİVERSİTE

İKTİSATÇI

VAN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

REMAZAN ÜÇBAŞ

ORTAOKUL

İNŞAATÇI

2

ŞAHİN YAĞAR

ÖNLİSANS

İŞADAMI

9

YAHYA CANCAN

LİSE

SERBEST

10

ABDULSELAM ARVAS

ÜNİVERSİTE

ESNAF

11

YAŞAR ARAS

İLKOKUL

İŞADAMI

12

MEHMET POLAT

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ

13

İZZET ŞEVKETOĞLU

ÜNİVERSİTE

MEMUR

14

NURETTİN KERETAŞ

İLKOKUL

SERBEST

YOZGAT

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

İBRAHİM ETHEM SADEF

LİSE

İŞADAMI

2

YUSUF MERTOĞLU

YÜKSEK LİSANS

EKONOMİST

3

OSMAN GÖZAN

LİSE

İŞADAMI

4

AHMET ÖZBEK

ÜNİVERSİTE

ZİRAAT MÜHENDİSİ

ZONGULDAK

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HAMDİ AYAN

ÖN LİSANS

MADEN TEKNİKERİ

2

ABDULLAH BEKAR

ÜNİVERSİTE

İŞADAMI

3

FEHMİ NUHOĞLU

ÜNİVERSİTE

ESNAF

4

TANER KAYI

ÜNİVERSİTE

MEMUR

5

SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI

LİSE

EV HANIMI

AKSARAY

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

RAMAZAN KAŞLI

LİSE

İŞADAMI

2

SEFER ALKAN

ÜNİVERSİTE

HARİTA MÜHENDİSİ

3

AYSUN HIZLI OKUR

ÜNİVERSİTE

PSİKOLOG

4

FATİH ÖNEMLİ

LİSE

İŞADAMI

BAYBURT

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

İDRİS AYDIN

ÜNİVERSİTE

HARİTA MÜHENDİSİ

KARAMAN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN KORKMAZ

LİSE

SERBEST MESLEK

2

TURAN ŞENER

DOKTORA

AKADEMİSYEN

3

ABDULLAH KALKAN

 

 

KIRIKKALE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HALİL ÖZTÜRK

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

2

MURAT ABALI

ÜNİVERSİTE

AVUKAT

3

ÖMER DEDEBALİ

YÜKSEK LİSANS

TIP DOKTORU

BATMAN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

BEHÇET DENİZ

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

2

MÜJGAN ARSLAN

YÜKSEK OKUL

SERBEST ÖZEL

3

HAYRETTİN BEKTAŞ

ÜNİVERSİTE

YÖNETİCİ

4

CEMİL GÜZEL

LİSE

ESNAF

5

 

 

 

ŞIRNAK

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HAKİM ZEYREK

 

 

2

YASİN BENEK

 

 

3

COŞKUN GÜNDÜZ

 

 

4

 

 

 

 

BARTIN

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ORHAN KIŞANLI

YÜKSEK LİSANS

UZMAN DOKTOR

2

SAVAŞ BUYURMAN

ORTAOKUL

ESNAF

ARDAHAN

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SEVİM KÖSELİÖREN

LİSE

İŞ KADINI

2

MÜTALİP AKCI

LİSE

SERBEST MESLEK

IĞDIR

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

YAŞAR KARADAĞ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRETMEN

2

YENİŞ ÇELİKTEN

ÜNİVERSİTE

YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI

YALOVA

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HASAN TOPÇULAR

LİSE

EMEKLİ

2

ALİ OĞUZ BERBEROĞLU

ÜNİVERSİTE

MAKİNA MÜHENDİSİ

3

METE ÖRNEK

YÜKSEK LİSANS

PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI

KARABÜK

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

SEYİT AHMET KARABACAK

ORTAOKUL

YÖNETİCİ

2

ÇETİN İPEK

ÖN LİSANS

İŞADAMI

3

AHMET DÖNMEZ

ORTAOKUL

SERBEST MESLEK

KİLİS

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

HASAN MISIRLIGİL

ORTAOKUL

ŞİRKET MÜDÜRÜ

2

ABDULLAH ALPDAĞ

İLKOKUL

GAZETECİ

OSMANİYE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

DEVLET BAHÇELİ

DOKTORA

İTKİSATCI

2

RUHİ ERSOY

DOKTORA

AKADEMİSYEN

3

ZAFER BİÇER

ÜNİVERSİTE

MALİ MÜŞAVİR

4

MEHMET VURAL

ÜNİVERSİTE

EMEKLİ ÖĞRETMEN

DÜZCE

   

SIRA

AD SOYAD

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEĞİ

1

ÜMİT YILMAZ

ÜNİVERSİTE

ECZACI

2

YUSUF ARSLAN

DOKTORA

AKADEMİSYEN

3

ZEKERİYA İLÇE

DOKTORA

AKADEMİSYEN

 

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