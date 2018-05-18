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İşte MHP'de listede olmayan 13 isim

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MHP'nin milletvekili seçimleri için açıkladığı aday listesinde, mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday olarak yer aldı, başvurmayan 5 milletvekili dahil 13 milletvekili ise listede yer bulamadı.
İşte MHP'de listede olmayan 13 isim
İşte MHP'de listede olmayan 13 isim İşte MHP'de listede olmayan 13 isim İşte MHP'de listede olmayan 13 isim

MHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.  Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

Listede Ankara Birinci Bölge'de 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara İkinci Bölge'de 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara Üçüncü Bölge'de 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında Birinci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, İkinci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, Üçüncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sıralarda; Birinci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, İkinci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

35 VEKİLDEN 22'Sİ YENİDEN ADAY

MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday oldu. MHP'de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 22 aday şöyle: 
"Devlet Bahçeli, Mevlüt Karakaya, Muharrem Varlı, Erkan Haberal, Zühal Topcu, Ahmet Selim Yurdakul, Deniz Depboylu, İsmet Büyükataman, Emin Haluk Ayhan, Kamil Aydın, Celal Adan, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Erkan Akçay, Baki Şimşek, Mehmet Erdoğan, Ruhi Ersoy, Erhan Usta."

MEVCUT VEKİLLERDEN LİSTEDE OLMAYAN 13 İSİM

Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 13 milletvekili ise şunlar: 
"Şefkat Çetin, Atila Kaya, Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Fahrettin Oğuz Tor, Oktay Öztürk, Zihni Açba."

Bu milletvekillerinden eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekilleri Ekmeleddin İhsanoğlu, Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba adaylık başvurusunda bulunmamıştı.

ADAY LİSTESİNE YENİ GİREN İSİMLER

Emekli yüzbaşı olan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ankara İkinci Bölge 3'üncü sıradan aday gösterildi. 
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ize Mersin 1'inci sıradan; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir Birinci Bölge 1'inci sıradan; iş adamı, sanayici Tamer Osmanağaoğlu ise İzmir İkinci Bölge 1'inci sıradan aday listesine girdi. 
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı ve Ortadoğu gazetesi yazarı İsmail Özdemir, Kayseri'den; MHP'nin 25. Dönem Milletvekili ve Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı olan Prof. Dr. Sefer Aycan Kahramanmaraş'tan; 23. Dönem Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan liste başından yer aldı. 
MHP Genel Başkan Yardımcısı, 24'üncü ve 25'inci Dönem Yozgat Milletvekili olan Sadir Durmaz Ankara İkinci Bölge 1'inci sıradan listeye girerken, Ankara Üçüncü Bölge 1'inci sırada ise Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yer aldı. 
Emekli albay olan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Bursa 2'nci Bölge'den ilk sıra milletvekili adayı oldu.

Lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk ile Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Ali Özkan, MHP'nin 18 yaşındaki en genç milletvekili adayları oldu.

Kayseri Ülkü Ocakları Öğrenci Meclisi Başkanı olan Öztürk, Kayseri'den; Isparta Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı olan Özkan da Isparta'dan milletvekili aday listesine girdi.

Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Şule Ocaklıoğlu da MHP'nin en genç milletvekili adayları arasında yer aldı.

Denizli'den listeye giren Ocakoğlu, doğum günü olan 27 Nisan'da milletvekili olabilmek için MHP Genel Merkezine aday adaylığı müracaatında bulunmuştu. 
İstanbul'dan aday listesine giren Ahmet Can Erbaş ve Filiz Gegin, İzmir'den Saliha Gülce Gökçe ile Malatya'dan Bekir Enes Çaparoğlu da MHP'nin en genç milletvekili adaylarından oldu.

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