AK Parti Gökçek’i milletvekili adayı gösteriyor

Habervaktim’in edindiği bilgilere göre, 24 Haziran seçimleri için milletvekili listeleri üzerinde çalışmalarını ilerleten AK Parti’de Melih Gökçek sürprizi yaşanıyor.
Gökçek milletvekili oluyor:
AK Parti’nin Melih Gökçek’i Ankara’dan milletvekili adayı göstermesi bekleniyor.
Bir süredir gündemde olmayan Gökçek’in AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü, görüşme sonunda milletvekilliğine yeşil ışık yandığı belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Gökçek’i Ankara’dan garanti seçilebileceği bir sıradan aday gösterecek.
CHP’lilerle girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiren Gökçek’in milletvekili seçilmesiyle Meclis’te muhalifleri epey terleteceği yorumları yapılıyor.
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