18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 36°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 102.411 0.53
  • Altın: 185,820 0.36
  • Dolar: 4,4852 0.67
  • Euro: 5,2838 0.47

Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek

»
Ege Üniversitesi (EÜ) önderliğinde yapılan bilimsel çalışmayla akciğer kanserini nefes yoluyla tespit edebilen biyomedikal cihaz geliştirildiği, cihazın ilk testlerde hastalığı yüzde 80 oranında belirleyebildiği belirtildi.
Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek
Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Solunum Hastalıkları Araştırma Merkezi bünyesinde, İzmir'deki diğer üniversitelerden de bilim insanlarının katılımıyla yürütülen Milli Biyomedikal Cihaz Projesi'nde başarılı sonuçlara ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü EÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Pelit, soluk havasında 3 bin 500'ün üzerinde bileşik bulunduğunu, uçucu örnek bileşiklerin metabolik reaksiyonlar sonucunda insan nefesine geçtiğini, hastalıklı ve sağlıklı insanların nefeslerindeki oranların da değişiklik gösterdiğini kaydetti.

Nefes yoluyla hastalık tespitinin çok eski tarihlere dayandığını ifade eden Pelit, şu bilgileri verdi:

"MÖ 400'lü yıllarda hekimlerin öğrencilerine hastaların nefesini koklayarak teşhiste bulunmayı önerdiğini görüyoruz. Biz ise burada nefesin parmak izini çıkarıyoruz. Normalde yapılan çalışma hastadan biyopsi yoluyla doku alınmasına dayanıyor. Bu biyopsiyi sürekli alma şansınız yok. Hastalığı daha kötüleştirebiliyor ve bazı riskler taşıyor. Biz ise uçucu organik bileşiklere bakarak hasta mı değil mi diye bir ön tanı yapmak istiyoruz. Çünkü günümüzde yapılan bazı testler çok doğru sonuçlar veremeyebiliyor. Dolayısıyla biz nefes testi ile kişinin hasta olup olmadığını çok daha öncesinden tespit edebileceğiz." 

"Akciğer kanseri taramaları yapılabilir"

Akciğer kanserinin çok geç teşhis edildiğini ve hastaların tedavi şansını yitirebildiğini bildiren Pelit, kullanılan cihazların ise yurt dışından yüksek maliyetlerle karşılanabildiğine işaret etti. 

Pelit, örnek alma ve örnek toplama kısımlarının da çok maliyetli olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Biz bu kısmı tamamen yerli olanaklarla yapıyoruz. TÜBİTAK destekli projemizle yaptığımız ilk uygulamaların sonuçları umut vaat edecek düzeyde. Akciğer kanseri olan ve olmayan kişilerin tespit edilmesi konusunda yüzde 80'e yakın bir oranda kişiye hastadır veya değildir diye ön tanı koyabiliyoruz. Çalışmamız tamamlandığında belki de toplumda bir tarama yaparak akciğer kanserini çok önceden, belirti vermeden teşhis etme şansımız olacak. Çalışmamız ürüne dönüşme aşamasına geldi. Bu ürünü ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecekTürkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecekEge Üniversitesi (EÜ) önderliğinde yapılan bilimsel çalışmayla akciğer kanserini nefes yoluyla tespit edebilen biyomedikal cihaz geliştirildiği, cihazın ilk testlerde hastalığı yüzde 80 oranında belirleyebildiği belirtildi.
Baharda göz alerjisine dikkat!Baharda göz alerjisine dikkat!Gözlerde kaşınma, kızarıklık, sürekli bir sulanma hali… Tablo ilerlediğinde göz kapaklarında şişlik, kızarma, hatta gözaltlarında morarmalar…
Bizden öğrendiler! Canlı yayınla gösterdilerBizden öğrendiler! Canlı yayınla gösterdilerCerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde nöroradyoloji uzmanlarının kasık damarından girerek yaptığı kansız beyin anevrizması ameliyatını Japonya Kobe’de düzenlenen Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı’ndaki meslektaşları canlı olarak izledi.
Karatay uyardı: O besinin alkolden farkı yok!Karatay uyardı: O besinin alkolden farkı yok!Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti.
Özel hastanelerin yeni oyunu: Kiralık doktorÖzel hastanelerin yeni oyunu: Kiralık doktorSağlık sistemine 3 yıl önce giren düzenleme ile özel hastanelere, şirket kuran doktorlardan hizmet alma olanağı tanındı. Doktorun tıbbi hata yapması durumunda sorumluluk hastaneye değil doktora ait oluyor.
Hacamat tıp fakültelerinde ders oluyorHacamat tıp fakültelerinde ders oluyorDevlet hastanelerinde önümüzdeki dönemden itibaren geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında 15 tedavi uygulanmaya başlayacak.
  • Çocukları kanserden koruyan 19 besin03 Nisan 2018 Salı 14:40
  • 6 yıl önce uygulanmaya başlanan yasa esnetiliyor! Hastanelerin tümünü kapsıyor03 Nisan 2018 Salı 08:30
  • Artık Türkiye'de üretilecek31 Mart 2018 Cumartesi 18:55
  • SGK 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı21 Mart 2018 Çarşamba 12:40
  • Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı21 Mart 2018 Çarşamba 11:09
  • Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Devrim gibi karar10 Mart 2018 Cumartesi 09:00
  • Kadın Doğum Doktoru İle Sağlıklı Hamilelik09 Mart 2018 Cuma 06:09
  • Düğmeye basıldı! Yerli kanser ilacı geliyor05 Mart 2018 Pazartesi 08:45
  • Bakan açıkladı! Artık tek elden yapılacak02 Mart 2018 Cuma 07:50
  • Ağız kokusu nasıl giderilir28 Şubat 2018 Çarşamba 16:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri