Ekonomi Bakanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliği'ne Murat Doğanay atandı.
Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74'üncü maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Ekonomi Bakanlığı'nda atama
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