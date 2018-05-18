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Ekonomi Bakanlığı'nda atama

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Ekonomi Bakanlığı'nda atama
Ekonomi Bakanlığı Müşavirliği'ne Murat Doğanay atandı.
Ekonomi Bakanlığı'nda atama Ekonomi Bakanlığı'nda atama Ekonomi Bakanlığı'nda atama


Ekonomi Bakanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliği'ne Murat Doğanay atandı.
 
Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74'üncü  maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin  Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
 

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