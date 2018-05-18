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16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!

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16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!
Erzurum’da alacak verecek meselesi yüzünden sulama birlik başkanını berber koltuğunda 16 kurşun sıkarak öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası verildi.
16 kurşun sıkarak berberde öldürdü! 16 kurşun sıkarak berberde öldürdü! 16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!

 

9 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen cinayet olayıyla ilgili, Sakalıkesik Ovası Sulama Birliği Başkanı Tuncay Kaciroğlu'nu berber koltuğunda tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla eski muhtar Rafet Zengin, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede işlediği cinayetten dolayı pişman olduğunu söyleyen eski muhtar Rafet Zengin, "Benim ocağım da battı. Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Maktulle ben de öldüm" dedi. 



Duruşmada cinayetin 16 kurşun sıkılarak işlendiği vurgulayan mahkeme heyeti, sanık Rafet Zengin'i 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Maktulün sanığa karşı herhangi bir haksız eylemi tespit edilmediğinden sanık hakkında haksız tahrik uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın sabıkasız oluşu ve pişmanlığından dolayı takdir indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

9 Ekim 2017 tarihinde saat 20.00 sıralarında Erzurum'un Şelale Evler semtinde bir berber dükkanında meydana gelen olayda, berber koltuğunda tıraş olan Sakalıkesik Ovası Sulama Birlik Başkanı Tuncay Kacıroğlu (52), bir anda içeri giren Ömertepe Mahalle Muhtarı Rafet Zengin'in (39) silahlı saldırısına uğramış ve vücuduna 16 mermi isabet eden Kacıroğlu, berber koltuğunda can vermişti. 

Saldırıda berber H.Ö. ise yara almadan kurtuldu. 

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