Kastamonu’da imam nikahıyla yaşadığı 4 çocuk annesi Pınar Çelik’i (38) boğazını keserek öldüren Gencay Gökcen (33) tutuklandı. Pınar Çelik'in, katil zanlısı Gencay Gökcen'in daha önce intihar eden ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Gökcen'in ayrıca, birçok dizide de figüran olarak rol aldığı belirtildi.
Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde 3 aydır imam nikahıyla yaşadığı Pınar Çelik’i dün sahurda bıçakla boğazını keserek öldürmekle suçlanan Gencay Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökcen, tutuklandı.
Pınar Çelik'in, Gencay Gökcen'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, bu evlilikten biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı belirtildi. Aydın Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.
Gencay Gökcen mahkemedeki ifadesinde, Pınar Çelik ile Kocaeli’de salep toplamaya gittikleri sırada ilişkilerinin başladığını, 3 ay önce de imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Pınar Çelik’in sosyal paylaşım sitesinden başka erkekler ile konuştuğunu iddia eden Gencay Gökcen, "O gece bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Ne yaptığımın farkında değildim. Pişmanım" dedi.
DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ
Gencay Gökcen’in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.
18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı!
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