Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti

İkinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen eski İzmir Milletvekili Koç, istifa etti. Yeni listeyi MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş Facebook hesabından paylaştı.
Yüksel Güven, listeden kendi isteğiyle çıkan Koç’un yerine son sıraya yazıldı.
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İkinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen eski İzmir Milletvekili Koç, istifa etti. Yeni listeyi MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş Facebook hesabından paylaştı.
Yüksel Güven, listeden kendi isteğiyle çıkan Koç’un yerine son sıraya yazıldı.