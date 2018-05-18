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Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti

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Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Teşkilatı’nda adaylık listesinde ikinci bölge dördüncü sırada olan eski İzmir Milletvekili Murat Koç, adaylıktan istifa etti.
Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti

İkinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen eski İzmir Milletvekili Koç, istifa etti. Yeni listeyi MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş Facebook hesabından paylaştı.

Yüksel Güven, listeden kendi isteğiyle çıkan Koç’un yerine son sıraya yazıldı.

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