Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı. Maduro, börk şapkası taktığı ve üzerinde "IYI" yazılı olan sancak ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Fotoğraflar milyonların hayranlıkla takip ettiği dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından Twitter'dan paylaşıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklama yapan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.