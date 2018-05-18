18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 22°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,630 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!

»
Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TRT ekranlarında her hafta reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük hayranı çıktı.
Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı! Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı! Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı. Maduro, börk şapkası taktığı ve üzerinde "IYI" yazılı olan sancak ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Fotoğraflar milyonların hayranlıkla takip ettiği dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklama yapan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!Diriliş Ertuğrul'un hayranı çıktı!Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TRT ekranlarında her hafta reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük hayranı çıktı.
Başkent'te dehşet! Gazi ailesine saldırdılarBaşkent'te dehşet! Gazi ailesine saldırdılarAnkara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak istedi ancak taksicilerin saldırısına uğradı.
Mirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandıMirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandıKamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mirzabeyoğlu'nun cenazesi, Necip Fazıl Kısakürek'in yanına defnedildi.
Sus pozu veren hemşire yıllar sonra ortaya çıktı!Sus pozu veren hemşire yıllar sonra ortaya çıktı!İstanbul'da 42 yıl önce bir reklam ajansı tarafından ödünç alınan hemşire kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafla sağlık kuruluşlarının duvarlarında yer edinen Dilek Tunca, insanların akıllarına kazınan "sus" pozunun sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı!Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı!Kastamonu’da imam nikahıyla yaşadığı 4 çocuk annesi Pınar Çelik’i (38) boğazını keserek öldüren Gencay Gökcen'in birçok dizide de figüran olarak rol aldığı belirtildi.
16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!16 kurşun sıkarak berberde öldürdü!Erzurum’da alacak verecek meselesi yüzünden sulama birlik başkanını berber koltuğunda 16 kurşun sıkarak öldüren muhtara 25 yıl hapis cezası verildi.
  • 24 Haziran’da oy kullanacaklar dikkat18 Mayıs 2018 Cuma 12:23
  • Meclis'e "Kızları da alın askere" başvurusu!18 Mayıs 2018 Cuma 12:21
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar18 Mayıs 2018 Cuma 09:00
  • İnternet sitesinde yayınladı! Peker'den Mirzabeyoğlu'na..18 Mayıs 2018 Cuma 01:43
  • Flaş iddia! O da aday oluyor..18 Mayıs 2018 Cuma 01:42
  • Pazar arabasıyla dolaşan bu kişiye dikkat18 Mayıs 2018 Cuma 00:59
  • Hurma alırken buna dikkat edin!17 Mayıs 2018 Perşembe 22:09
  • 4 kardeşin acı ölümü17 Mayıs 2018 Perşembe 22:08
  • Böyle kiracı görülmedi!17 Mayıs 2018 Perşembe 14:56
  • Aldattığından şüphelendi sonrası felaket oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 14:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri