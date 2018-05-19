19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:36Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:25Yatsı 22:06
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?

»
MHP’nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini üç gün erken açıklaması Başkent siyasetine bomba gibi düştü.
Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?
Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı? Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı? Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bu hamleyle partide istemediği isimlere “İsteyen gidebilir, başka partilerden aday olabilir” mesajı verdiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Seçim takvimine göre partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etme süresi 21 Mayıs Salı günü dolacak. Buna karşın MHP, dün 01.00 sularında aday listesini Twitter üzerinden kamuoyuna duyurdu.

8 İSİM LİSTEYE ALINMADI

Milletvekilliği için başvuru yapmasına rağmen 8 isim Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Oktay Öztürk aday gösterilmedi. Listede yer almamasına en çok şaşırılan isim ise Mehmet Parsak oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne ilişkin Anayasa değişikliği paketi için AK Parti ile yapılan görüşmeleri MHP adına Mehmet Parsak yürütmüştü. Parsak, iki partinin birlikteliğini “Cumhur ittifakı tankın üzerinde oluştu” sözleriyle savunmuştu.

 İLK İŞARET KURULTAYDA

Bahçeli, bazı isimlerle çalışmayacağının ilk işaretini 9'ncu kez genel başkan seçildiği ve Mart ayında yapılan kurultayda vermişti. Genel Başkan Yardımcısı olarak kurultaya giden üç ismi Oktay Öztürk, Mehmet Günal ve Ahmet Kenan Tanrıkulu’nu 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesine almamıştı. Kimi isimlerin listeye alınmamalarının AK Parti ile yapılan cumhur ittifakına karşı tereddütte kalmalarından kaynaklandığı yorumu yapılıyor. Ancak bu sekiz ismin listede yer almayışının tek bir nedene bağlanamayacağı da vurgulanıyor.

İSTİFA BEKLENMİYOR

Bahçeli’nin, milletvekili aday listesini erken açıklamakla bazı isimlere ‘gidin’ mesajı verse de bu kişilerin büyük bölümünün MHP’den istifa etmeyecekleri konuşuluyor. İYİ Parti'ye geçebilecekleri yorumları yapılan bazı isimler Hürriyet’e “Burası bizim partimiz, hiç bir yere gitmeyiz” diyor. İYi Parti kaynakları da “Bizden vekil gösterileceklerini sanmıyoruz. Aday adaylığı sürecimiz tamamlandı. Ancak bundan sonrası genel başkanımızın takdiri” yorumunu yapıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajıErdoğan'dan 19 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?MHP’nin 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini üç gün erken açıklaması Başkent siyasetine bomba gibi düştü.
Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değiştiAdaylıktan istifa etti, MHP'de liste değiştiMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Teşkilatı’nda adaylık listesinde ikinci bölge dördüncü sırada olan eski İzmir Milletvekili Murat Koç, adaylıktan istifa etti.
İşte MHP'de listede olmayan 13 isimİşte MHP'de listede olmayan 13 isimMHP'nin milletvekili seçimleri için açıkladığı aday listesinde, mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday olarak yer aldı, başvurmayan 5 milletvekili dahil 13 milletvekili ise listede yer bulamadı.
Hazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiasıHazinedar'dan Kılıçdaroğlu'na 'vekil' baskısı iddiasıYolsuzluk ve FETÖ suçlamaları nedeniyle görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın “Ya beni ya da eşimi vekil yapın” dediği ortaya çıktı.
AK Parti Gökçek’i milletvekili adayı gösteriyorAK Parti Gökçek’i milletvekili adayı gösteriyorAK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek’in durumu netleşti. AK Parti Gökçek’i milletvekili adayı gösteriyor.
  • Amerika'dan İnce'yi aramışlar! Sunucu "Sizi arayanlar kim Sayın İnce?" deyince..18 Mayıs 2018 Cuma 09:45
  • Erdoğan’ın danışmanı Çevik’ten Demirtaş’a kurşun gibi sözler18 Mayıs 2018 Cuma 08:45
  • MHP'nin aday listesi belli oldu! O isimler listede yer almadı18 Mayıs 2018 Cuma 08:41
  • Kulisler bunu konuşuyor! Aday mı gösterecekler?18 Mayıs 2018 Cuma 08:30
  • Erdoğan sinyali verdi: Tekrar davet edeceğiz, göreve hazır olun18 Mayıs 2018 Cuma 07:45
  • Erdoğan’ın Bosna planı Batı'yı çıldırmıştı! İzzetbegoviç gereken cevabı verdi17 Mayıs 2018 Perşembe 22:28
  • BBP'den Yenikapı Mitingi kararı17 Mayıs 2018 Perşembe 21:53
  • İnce'nin Demirtaş ziyaretine sert tepki!17 Mayıs 2018 Perşembe 15:59
  • Devlet Bahçeli'den "Yenikapı" çağrısı17 Mayıs 2018 Perşembe 15:42
  • Kampanya için bağış topluyor17 Mayıs 2018 Perşembe 14:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri