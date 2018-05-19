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Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da aziz milletimiz, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır.
19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir.

 İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Başbakan Binali Yıldırım da yayımladığı mesajda "Barışın, hoşgörünün, centilmenliğin, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin en seçkin temsilcileri olarak gördüğüm gençlerimizin, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

GENÇLERLE İFTARDA BULUŞACAK

19 Mayıs programı, Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 174 gencin Anıtkabir'i ziyaretiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde temsilci gençleri kabul ederek iftar yemeği verecek.

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