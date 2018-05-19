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Merak edilen soruyu cevapladı! İşte ittifakın oy oranı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı ve ittifakın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy oranını açıkladı.
Merak edilen soruyu cevapladı! İşte ittifakın oy oranı
Merak edilen soruyu cevapladı! İşte ittifakın oy oranı Merak edilen soruyu cevapladı! İşte ittifakın oy oranı Merak edilen soruyu cevapladı! İşte ittifakın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in Kanal 7 ekranlarında bir klasik haline gelen İskele Sancak programında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna  pazartesi günü verileceğini hatırlatan Ünal, aday adaylığı başvurusunda bulunan 7  bin 340 kişinin mülakatının alt komisyonlarda gerçekleştirildiğini, bu kişilerden  2 bin 100'ünün üst kurula çıktığını, çalışmaların devam ettiğini anlattı.

"24 Haziran'la ilgili elinizin çok rahat olduğunu söyleyebilir  misiniz? Yoksa belirsiz bir tablo mu var?" sorusu üzerine Ünal, AK Parti'nin 16  yıldan beri dinamik yapısıyla hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de bölgeyi  okuyabildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle de Türkiye'nin  küresel bir aktör durumuna geldiğini söyledi.

"Türkiye'yi kim yönetebilir?" sorusunun cevabının çok açık olduğuna  dikkati çeken Ünal, dünyayı, bölgeyi ve ülkeyi çok iyi tanıyan Erdoğan'ın  liderliğinde AK Parti kadrolarının yönetebileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRININ TERÖRDEN TEMİZLENMESİ

NATO'nun en büyük müttefiki olan ABD'nin, Türkiye'nin güney sınırında  "30 bin kişilik bir sınır güvenlik birimi oluşturacağım." ifadesini kullandığını  anımsatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimden oluşturacaksın? 'PKK'dan oluşturacağım.' NATO'nun sınırını  koruyan Türkiye'ye, Türkiye için en büyük tehdit olan PKK terör örgütü  mensuplarıyla sınır güvenlik birimi oluşturmayı konuştu. Bunu biz nasıl bertaraf  ettik? Kararlı durarak bertaraf ettik. Sanki Türkiye 15 Temmuz'u yaşamamış...

15 Temmuz'un hemen akabinde Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen  terör koridoru 15 Temmuz'un bir devamı değil miydi? 15 Temmuz'la başarılamayan  şey, Türkiye'yi bir terör koridoru üzerinden kıskaca almak değil miydi amaç?  Türkiye bunu ne yaptı? Fırat Kalkanı ile bir hançer gibi kesti, Zeytin Dalı ile de kafasını ezdi."

"KUDÜS'Ü KORUYAMAZSAK, MEKKE VE MEDİNE'Yİ DE KORUYAMAYIZ"

Ünal, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde  açıklanan kararlara da değindi.

Zirvede alınan kararların önemini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Teşkilatın ilk defa kararlı ve gür bir sesle bunları söylüyor olması  çok kıymetli. BugünCumhurbaşkanımız bir hususa değindi, eğer biz ilk kıblemizi  koruyamazsak, son kıblemizi de koruyamayız. Mesele burada Kudüs değil. İslam  dünyasının malum küresel çete tarafından bir tehdit olarak görülmesi, İslam  dünyasından çıkan her gür sesin bir şekilde tasfiye edilmesi. Eğer biz Kudüs'ü  koruyamazsak, Mekke ve Medine'yi koruyamayız. İlk defa İslam dünyasından ortak  bir şekilde yaptırım uygulamak, ortak kararlar... Bunları ilk defa duyuyoruz. Bu  bir duruştur, tavırdır, başlangıçtır. Burada kıymetli olan ve üzerinde konuşmamız  gereken temel şey, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İİT'nin ve İslam dünyasının  Kudüs konusundaki bu duruşu son derece kıymetli bir başlangıçtır."

"İNCE'NİN SEÇİM VAADİ, DOLDUR, BOŞALT, ATIŞ SERBEST"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim vaatlerinde  "yargı" alanına getirilen eleştirilere değinen Ünal, CHP'nin 15 Temmuz'dan sonra  hakim ve savcıları itibarsızlaştıran bir dil kullandığına işaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) yargıdan AK Parti hükümetinin  temizlediğini vurgulayan Ünal, "Devlet ve siyaset FETÖ'yle mücadele ederken CHP,  FETÖ'ye sahip çıkıyordu. Bugün artık FETÖ'den hainlerden temizlenmiş, namuslu,  ülkesini seven insanların olduğu yargı sistemine böyle bir güftanda bulunmak bu  insanların, onuruna, haysiyetine hakarettir." değerlendirmesini yaptı.

Mahir Ünal, İnce'nin seçim kampanyasını, kendisinin üniversiteden  mezun olduktan sonra memleketi Elbistan'a gittiğinde o dönemdeki belediye başkan  adayının seçim kampanyasına benzettiğini ifade etti.

Söz konusu adayın, çevresindekilere seçim kampanyasını anlatırken  "Arkadaşlar stratejimiz belli; doldur, boşalt, atış serbest." dediğini aktaran  Ünal, bunu hiç unutmadığını belirtti.

Muharrem İnce'yi dinlerken bunu gördüğünü söyleyen Ünal, "Herhangi bir  fizibilitesi olmayan, herhangi bir altlığı, verili bir bilgiye, ölçüme dayanmayan  adeta insanlar kahvede oturur sohbet ederler ya şunu şöyle yapmak, bunu böyle  yapmak, asarlar, keserler... Tam bir doldur, boşalt, atış serbest dili ve söylemi  ile gidiyor. Bu bana AK Parti siyaseti öncesindeki vaatleri hatırlatıyor." diye  konuştu.

"9 MAYIS'TAN İTİBAREN GÜN GÜN ÇIKARTTIRDIM"

İnce'nin, "Kimse benim mitinglerimi izlemiyor. Herkes telefonlarını  kaldırsın, sosyal medyadan canlı yayın yapsın. Bundan sonra beni yayınlamayan  televizyon kanallarının önünden miting yapacağım." sözlerinin hatırlatılması  üzerine Ünal, şunları söyledi:

"Buradan bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyor. Bu tipik bir CHP  taktiği... Ben merak ettim, bugün partimizin çalıştığı medya takip şirketine 'Bu  televizyonlar Muharrem İnce'nin mitinglerini ne kadar veriyor, hangi  televizyonlar vermiş, sahiden bir haksızlık var mı?' dedim. 9 Mayıs'tan itibaren  medya takip ajansımızdan gün gün çıkarttırdım. TRT bütün mitinglerine girmiş  hatta Soma mitingini sadece TRT vermiş, diğer kanallar vermemiş. Şimdi siz tehdit  ederek, bağırarak 'Gelirim, orayı basarım, gelir sizin orada miting yaparım...'  Bu neyin nesi Allah aşkına."

"BÖYLE BİR AMERİKALI VAR MI ÖNCE ONU KESİNLEŞTİRMEK LAZIM"

Ünal, İnce'nin bir televizyon programına bağlanarak FETÖ elebaşı  Fetullah Gülen'in iadesine yönelik ortaya attığı iddialarının hatırlatılması  üzerine, "Kendi hükümetine inanmaz, ne idüğü belirsiz, kim olduğu bilinmeyen bir  Amerikalının sözde telefonuyla ortaya koyduğu iddiayı gerçekmiş gibi ülke  gündemine taşır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'dan hemen sonra kendisinin de bulunduğu bir heyetle  Amerika'ya gidildiğini hatırlatan Ünal, ABD'nin en başından itibaren kendilerinin  iade talepleriyle ilgili asla kılını bile kıpırdatmadığını vurguladı.

Ünal, şöyle devam etti:

"Bir siyasetçi olarak niye şunu söylemiyor? Bu sürecin hepsini bal  gibi biliyor. O kendisini arayan kim olduğu, ne idüğü belirsiz adama şunu niye  söyleyemiyor: 'Benim hükümetim siz ne istediyseniz, hangi belgeleri, hangi usule  göre talep ettiyseniz bunların hepsini size teslim etti. Siz neden hala bu  belgeleri ilgili mahkemeye iletmiyorsunuz da elinizde tutuyorsunuz. Siz önce  bunun hesabını verin bakalım.'

Beyefendi bunu alıyor, 'Sıkı durun size bir şey söylüyorum. Bizim bu  hükümet var ya bunlar usulüne uygun başvurmamışlar bile.' Kaynağın ne? 'Kaynağım,  ne idüğü belirsiz, açıklayamadığım bir Amerikalı.' Muharrem İnce de şunu çok iyi  biliyor ki Amerika'nın Fetullah Gülen'i neden koruduğunu, 15 Temmuz gecesi  Fetullah Gülen'in ve onun hain uzantılarının misyonunu, görevini bunların hepsini  bal gibi biliyor ama derdi o değil."

Programın sunucusunun, "Bir çağrınız var mı, bu Amerikalının kim  olduğunu açıklasın." demesi üzerine Ünal, "Böyle bir Amerikalı var mı önce onu  kesinleştirmek lazım." karşılığını verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE DÖNÜK 54-56 BANDINDAYIZ"

AK Parti'nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne  kadar oy aldığına yönelik soruya Ünal, "Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu  anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56  bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında."  yanıtını verdi.

Mahir Ünal, Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve  cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de  "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır." ifadesini kullandı.

İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacakları için  daha çok Meclis'e dönük faaliyette bulundukları belirten Ünal, bu yüzden AK  Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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