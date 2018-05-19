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Büyük buluşma! Avrupa’ya tokat gibi cevap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gurbetçilerle buluşacağı Saraybosna’daki salon büyük buluşmaya hazır hale getirildi.
Büyük buluşma! Avrupa’ya tokat gibi cevap
Büyük buluşma! Avrupa’ya tokat gibi cevap Büyük buluşma! Avrupa’ya tokat gibi cevap Büyük buluşma! Avrupa’ya tokat gibi cevap

Yarın Avrupa’nın dörtbir yanından gelecek gurbetçilere seslenecek olan Erdoğan, bu faaliyetle her türlü zorluğu çıkaran Avrupa Birliği’nin popülist söylem ve davranışlarına da en güzel cevabı verecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Bosna Hersek'e çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek, gurbetçilerle biraraya gelecek.

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Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna katılacak. Erdoğan'ın yanısıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in de katılması beklenen büyük buluşma için Batı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkelerinden 20 bin civarında insan Saraybosna'ya gelecek. UETD teşkilatları bulunan Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Makedonya, Norveç ve Çekya'nın yanı sıra Bosna Hersek'in farklı şehirleri ve bölge ülkelerden de genel kurula katılım olacak.

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Zafer Sırakaya

AVRUPA'DAN DÜNYAYA

Genel kurul öncesinde UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. UETD'nin teşkilatlanmış olduğu tüm Avrupa ülkelerinden katılım olacağını ifade eden Sırakaya, "Bosna Hersek'te bu etkinliği yaparak, Avrupa Birliğine de popülist söylemlerden uzak durması gerektiğini, vurgulamış oluyoruz" dedi.

 

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