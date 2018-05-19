Emekliye ikramiye herkese yaradı

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği emekliye toplamda 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi turizmcinin de yüzünü güldürdü. Bayram öncesi ikramiye almaya hazırlanan emeklilerden bazıları bu parayı torununa harcamayı, bazıları borç kapatmayı düşünürken bazı emekliler de tatil planı yapmaya başladı. Yerli turistin en çok tercih ettiği Ege Bölgesi'ndeki otelleri aramaya başlayan emekliler, Yalova, Mersin ve Balıkesir'in sahil hattında da günlük kiralık evleri de araştırıyor.

120 BİN KİŞİLİK EK HAREKET OLUR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, emekli ikramiyesinin 12 milyonunun üzerinde kişiyi ilgilendirdiğini belirterek, "Bunun yüzde 1'i dahi tatile çıksa 120 bin kişilik ek turizm hareketi demek" dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili yaşanan tartışmalara iki gün önce son noktayı koymasının ardından rezervasyon taleplerinde hareketliliğin başladığını söyledi. İşler, "Şu anda araştırma ve fiyat alma aşamasındalar. Biz arayanların bir bölümünün bayrama yakın rezervasyon yaptıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

GÜNLÜK KİRALIĞA TALEP VAR

İnternet sitesi kurucu ortağı Mehmet Ülkü, emeklilerin günlük kiralık evleri de araştırdığını söyledi. Ülkü, "Özellikle Kuşadası, Erdek, Altınoluk, Ayvalık, Dikili, Kızkalesi, Armutlu gibi bölgelerde ciddi hareketlilik var. Bu saydığım bölgeler daha çok emeklilerin tercih ettiği noktalardı ancak bu yıl rutinin üzerinde bir hareketlilik oluştu. Biz bunda ikramiyenin etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu saydığım noktalarda 1.000 TL'ye 4 ila 7 gece arasında ev tutabilirsiniz" dedi.

Turizmciler, “12 milyon emeklinin %1’i bu parayla tatile çıkar” dedi. Bayram için otellerin aranmaya başladığını belirten turizmciler, günlük kiralık evlere de talep olduğunu kaydetti