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HDP'den Muharrem İnce açıklaması!

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HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katıldı.
HDP'den Muharrem İnce açıklaması!
HDP'den Muharrem İnce açıklaması! HDP'den Muharrem İnce açıklaması! HDP'den Muharrem İnce açıklaması!

 Sancar, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hapisten çıkar mı soruna, "Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır. Bu yüzden çıkaracaklarını sanmıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Konuşmasında özellikle seçim barajı vurgusu yapan Mithat Sancar, "Bizim yaptığımız anketlerde HDP’nin şu anki oyu yüzde 12 civarındadır. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü mecliste muhalefet çoğunlukta olur, yani meclisi kazanmış oluruz. Önceliğimiz meclisi kazanmak olsun" dedi.

"İKİNCİ TURA KALMAZSAK İNCE’Yİ DESTEKLERİZ"

Artı Gerçek'in haberine göre HDP'li Mithat Sancar, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin, "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" ifadelerini kullandı.

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