Paraya para dedirtmedi! Cepleri doldurdu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,55 artt. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,53, dolar/TL de yüzde 4,59 değer kazandı.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,55, dolar yüzde 4,59, altın da yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.763,00, en düşük ise 100.654,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,55'lik artışla 102.410,30 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 artarak 186,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 yükselişle 1.244,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 300,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 305,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,59 değer kazanarak 4,4920 liraya, avro da yüzde 2,76'lık artışla 5,2810 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybederken, yatırımfonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.