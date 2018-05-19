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1 haftada 60 TL zam geldi! Gözler Bakanlık'ta

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1 haftada 60 TL zam geldi! Gözler Bakanlık'ta
Kilogram fiyatı 200 lirayı aşınca baklava üreticileri antepfıstığında ithalat izni için iki bakanlığın kapısını çaldı. BAKTAD Başkanı, “Özbekistan ve Afganistan gibi ülkelerden ithalat yapılabilir” dedi
1 haftada 60 TL zam geldi! Gözler Bakanlık'ta 1 haftada 60 TL zam geldi! Gözler Bakanlık'ta 1 haftada 60 TL zam geldi! Gözler Bakanlık'ta

 

Antepfıstığının fiyatının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 300 artması, baklava üreticilerini isyan ettirdi. Birinci sınıf baklavalık iç fıstığın kilogram fiyatının 200 lirayı aşmasına tepki gösteren baklava üreticileri, vergisiz ithalat talebiyle Ekonomi ve Tarım bakanlıklarının kapısını çaldı. 

Baklava üreticilerinin 3 aylık ithalat talebini olumlu değerlendiren iki bakanlığın, konuyu Bakanlar Kurulu gündemine taşıyacağı öğrenildi. Fıstıklı baklava üretemez noktaya geldiklerini belirtip, Ramazan Bayramı’ndan önce fiyatların düşmesinin tek yolunun ithalat olduğunu savunan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, sorunu ilgili bakanlıklara taşıdıklarını aktararak, “Ekonomi Bakanlığı ithalat talebimize sıcak baktı. Tarım Bakanlığı risk analiz raporu vermeden ithalat gerçekleşemiyor. İki bakanlık istişare edecek” diye konuştu.

1 HAFTA İÇİNDE 60 LİRA ZAM

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre, antepfıstığı ticaretinin yüzde 90’ının kayıt dışı yapıldığını belirten Yıldırım, “Fıstık, bir yatırım aracı haline dönüştü. Üretimle alakası olmayan kişiler antepfıstığını hasat zamanı alıp depoluyor, piyasada fıstık kalmayınca ürünü yüksek fiyattan satıyor. Bir hafta içinde fıstığa 60 lira daha zam geldi” diye konuştu.

İthalatın yerli üreticinin zarar görmemesi için kısa süreli yapılacağını kaydeden Yıldırım, şunları kaydetti: “Hasat ağustos ayı ortalarında başlar. 3 aylık süre için ithalat yapılabilir. İran, Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan’dan ithalat yapabiliriz. Kalitesi bizimki kadar olmaz. Fiyatlar hemen dengelenerek 2-3 gün içinde düşmeye başlar, 120 liraya kadar düşer. Hasat başlayınca da 80 lira civarına düşer. Karaborsacılar 250 liradan satsa bile hasat zamanı üreticinin elindekini toplamak için fiyatları düşürecek” dedi.

FİYAT ARTINCA İÇİNDEN BEZELYE BİLE ÇIKMIŞTI

Ramazan ayında talebin artmasıyla önceki yıllarda özellikle merdiven altı üretilen baklavalarda ceviz ve antepfıstığı yerine maydanoz, bezelye ve yerfıstığı kullanıldığı da tespit edilmişti. Fıstık fiyatı arttığında fırsatçıların da arttığına değinen uzmanlar, “Baklavayı ucuza satanlar mercimek ya da bezelyeyi kıyıp üzerine fıstık aroması katıp satıyorlar” diyerek vatandaşları uyarıyor.

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