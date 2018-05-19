İkramiye hesaba yatacak! Gözler Bakanlık'ta

Emekliler ve maluller bin liralık ödemeyi tam olarak alacak.

İlk ödeme 1-8 Haziran arasında yapılacak. Ödeme, maaş hesabına yatacak. Heyecanla beklenen bayram ikramiyesi yürürlüğe girdi.Bundan böyle başta emekliler olmak üzere 12.3 milyon kişi Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bayram ikramiyesi alacak. İkramiyenin tutarı bin lira olarak belirlendi, ancak bu tutar önümüzdeki yıllarda artacak. Emekliler ve maluller bin lirayı tam olarak alacak.

Dul ve yetimler hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik aylığı alanlar ise iş göremezlik oranına göre ödemeden yararlanacak. Örneğin; hisse ya da iş göremezlik oranı yüzde 50 ise 500 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi ise 2 dosyadan hangisinde aylık oranı yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eşin kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 75, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise bayram ikramiyesi 750 lira olacak.

GÖZLER BAKANLIK'TA

Yasanın hızla hayata geçmesiyle, 12.3 milyon kişi önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye alma imkanına kavuştu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ilk bin liralık ödemeyi Haziran'ın ilk haftasında yapmayı planladıklarını söyledi.Buna göre; ödemeler 1-8 Haziran arasında yapılacak. Tam tarih önümüzdeki günlerde duyurulacak. İkramiyeyi almak için hak sahiplerinin bir şey yapmasına gerek olmayacak. İkramiye maaş hesaplarına duyurulan tarihte yatırılacak. Sadece mevcut emekliler değil, emekli aylığı ödeme tarihine kadar bağlananlar da Haziran'daki bin liralık ikramiyeden yararlanacak.