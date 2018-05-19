İşte Ramazan'ın şampiyonu! Yüzde 50 zam geldi

Ramazan ayı kampanya verileri açıklandı. Ramazan’da yüzde 50’lik artışıyla fiyatı en çok artan ürün tereyağ oldu.

Ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının insert (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyalardaki verilerine göre; 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 23,60 TL olan 1 kg. tereyağın fiyatı, 2018 Ramazan’da 35,30 TL’ye yükseldi. Tereyağ fiyatında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden beyaz peynir yüzde 21’lik fiyat artış gerçekleştirdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,90 TL olan 1 kg. beyaz peynirin fiyatı, 2018 Ramazan’da 15,65 TL’ye yükseldi.

ÇAY VE KAŞAR PEYNİRİNDE DE ARTIŞ VAR

Taze kaşar da yüzde 18’lik fiyat artışıyla Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,10 TL olan 700 gr. taze kaşarın fiyatı, 2018 Ramazan’da 15,43 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden yüzde 15’lik fiyat artışıyla Karadeniz dökme çayda gerçekleşti. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 17,70 TL olan 1 kg. Karadeniz dökme çayın fiyatı, 2018 Ramazan’da 20,33 TL’ye yükseldi.

Pastırma fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında yüzde 14’lük fiyat artışıyla listeye dahil oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 10,10 TL olan 90 gr. pastırmanın fiyatı, 2018 Ramazan’da 11,53 TL’ye yükseldi.

ŞEKERE DE ZAM GELDİ

Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden, yüzde 11’lik fiyat artışıyla toz şeker ve küp şeker; listeye fiyatı 5 kg. toz şekerin ortalaması 16,50 TL’den, 18,24 TL’ye yükselerek girdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 3,70 TL olan 1 kg. küp şekerin fiyatı, 2018 Ramazan’da 4,13 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden yüzde 10’luk fiyat artışıyla siyah zeytin girdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,00 TL olan 1 kg. siyah zeytinin fiyatı, 2018 Ramazan’da 14,32 TL’ye yükseldi.

Un da Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünler listesine yüzde 8’lik fiyat artışıyla dahil oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 8,60 TL olan 5 kg. unun fiyatı, 2018 Ramazan’da 9,25 TL’ye yükseldi.