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Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı

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Yurt dışına çıkacak vatandaşlar Euro'nun yükselmesinden kaynaklı tatillerini iptal ettirince tur operatörleri de harekete geçti.
Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı
Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı Tatil fiyatlarına akaryakıt modeli! Yüzde 20 indirim yapıldı

Akaryakıt fiyatlarını sabitleyecek ÖTV indirimine benzer uygulama ile yurt dışı turlarında rakamlar sabit tutularak yüzde 20 indirime gidildi.

Özellikle geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz’deki pahalılıktan yakınarak Yunan adalarını tercih eden tatilciler euronun rekor seviyeleri görmesinin ardından iptale gitmeye başladı.

AKARYAKITTAKİ UYGULAMANIN BENZERİ

Tatilcilerden gelen iptaller sonrası harekete geçen tur operatörleri de hükümetin artan kur ve petrol fiyatlarına karşın zam yapmamak adına akaryakıtta devreye soktuğu ÖTV indiriminin bir benzerini kendi bünyelerinde uygulamaya koydu.

SABİT TUTULDU

Euro 4.50 seviyelerini aştıktan sonra operatörler yurt dışı ücretlerini uzun süre kendi karlarından fedakarlık yaparak sabit tuttu. Hatta çoğu operatör TL bazında aşırı zamlanan fiyatlar karşısında yurt dışı paketlerinde yüzde 20 indirime gitti. Kredi kartına özel yeni kampanyalar başlattı.

BEKLENTİ 10 MİLYON

2017’de Türkiye’den yurt dışına 8.8 milyon Türk vatandaşı tatil amacıyla seyahat gerçekleştirmiş özellikle bayram dönemleri gibi uzun tatillerde Ege’den Yunanistan’a giden feribot hatlarında kilometrelerce kuyruk oluşmuştu. Turizm sektörü 2018’de yurt dışına 10 milyon vatandaşın çıkmasını bekliyordu.

200 EURO'DAN BAŞLIYOR

Yurt dışı turlarında en popüler destinasyonlar günübirlik 200 eurodan başlayan Yunan Adaları turları. Geceleme arttıkça bu rakam 1.000 euroya kadar çıkıyor. Avrupa turları 300-1.800 euro arasında değişiyor. Uzakdoğu ve Afrika paketlerinde de fiyatlar bin euroyu buluyor.

10 KURUŞLUK KUR ÇIPASI

Yurt dışı yapılan operasyonlarında maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Pronto TourCEO’su Ali Onaran, “Eurodaki yükselişi vatandaşa yansıtmamak adına bazı hamleler yaptık. Uzun süre fiyatları sabit tuttuk. 10’ar kuruşluk kur çıpaları uyguladık. Şimdi kredi kartına yüzde 5’lik indirimler yapıyoruz. Bu da 5.30 seviyesindeki kuru 4.95’e çekiyor. Paket turlarda da yüzde 20 indirim var. Kur seviyesi dikkate alındığında 2 bin liraya varan bir indirim yapmış olduk” şeklinde konuştu.

 

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