20 Mayıs 2018 Pazar5 Ramazan 1439
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Zam geldi ama pompaya yansımadı

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Zam geldi ama pompaya yansımadı
Döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi. Bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı
Zam geldi ama pompaya yansımadı Zam geldi ama pompaya yansımadı Zam geldi ama pompaya yansımadı

 

Akaryakıtta, özel tüketim vergisi ( ÖTV) üzerinden fiyatları sabitleyen düzenlemenin merakla beklenen depoya etkisi ortaya çıktı. Döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi. Bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı.

Dünya enerji piyasaları, petrol fiyatlarına odaklandı. Brent petrol varil fiyatı 80 doları aştı. Analistler, petrol fiyatının; Venezüella’nın petrol üretiminin düşmesi, ABD’nin İran’a ve bölgeye yönelik politikaları nedeniyle yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini belirterek, “OPEC’in de petrol üretimini kısma ve fiyatların düşmesini önleme yönünde aldığı bir karar var. Tüm bu unsurlar petrol fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Spekülatif etkiler de söz konusu. 100 dolarlardan söz edenlerin olduğu da biliniyor” dedi.

ENDEKS DE ARTIYOR

Bu belirsizliklerin ve etmenlerin motorin ve benzinin endeks değerlerini de artırdığını belirten analistler, “10 Mayıs’ta motorinin metric ton başına endeks değeri 661 dolardı. Bu değer, 710 dolara kadar çıktı. Benzinin endeks değeri 707 dolarken, 758 dolara kadar yükseldi” diye konuştu. Döviz kurunda da yukarı doğru hareketin sürdüğünü belirten analistler, “Bu veriler, kaçınılmaz olarak akaryakıta zammı tetikliyor. Çünkü hem petrol, hem endeks hem de döviz kuru artıyor. Üçünün birden artması gerçekten talihsizlik” dedi.

32 KURUŞ ZAM GELECEKTİ

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre petrol sektörü uzmanları, döviz kuru, petrol ve endeks değerlerindeki artışın motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdiğini belirtti. Hükümetin pompada fiyatları sabitleyen son kararıyla bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve gündeme gelen zamlar pompaya yansıtılmadı.

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