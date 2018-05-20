20 Mayıs 2018 Pazar5 Ramazan 1439
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Borçlanan erken emekli olur

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Borçlanan erken emekli olur
Emekli olmak için yaş, yıl ve prim şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Bu 3 şarttan biri olan prim için çalışmak veya isteğe bağlı ödeme yapmak lazım. Bunun dışında toplu ödeme imkanı yok. Ancak bazı istisnalar da var...
Borçlanan erken emekli olur Borçlanan erken emekli olur Borçlanan erken emekli olur

 

Faruk Erdem'in köşesinde aktardığına göre Bu konuda okurlarımızdan çok fazla soru geliyor. Bir okurumuzun sorusunu cevaplayarak detaylı bilgi vermiş olalım.
Okurumuz Hilal Karakuyu'nun sorusu şöyle:

"Bugüne kadar ödediğim primlerle emekli olamıyorum. Çalışma imkanım da yok. Acaba geriye doğru topluödeme imkanı yok mu?
Primleri nasıl tamamlayabilirim?"

Yukarıda belirttiğimiz gibi bazı istisnalar dışında toplu para ödeyerek emekli olma imkanı yok. Ancakyasalarımız bazı haklar da vermiş durumda. Askerlik, doğum borçlanması gibi...

Yasalarımızdaki borçlanma imkanları da şöyle:

a) Sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanabilir.Böylece 2160 gün (6 yıl) kazanabilir.

b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanabilir.

c) Memurlar, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanabilir.

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılabilir.

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri borçlanılır.

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri borçlanabilir.

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri.

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri.

i) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanabilir.

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