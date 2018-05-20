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CHP'de çizik yiyen isimler!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adayları listesini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) görüşüne sundu. Liste dışı kalan bazı isimler dikkat çekti.
CHP'de çizik yiyen isimler!
CHP'de çizik yiyen isimler! CHP'de çizik yiyen isimler! CHP'de çizik yiyen isimler!

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve genel seçimler için milletvekili adayları listesini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) görüşüne sundu.

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden İzmir’den aday olurken, MYK’nın tamamı seçilecek yere konuldu.

CHP’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda parti yönetimine muhalefet eden isimler büyük ölçüde çizik yedi. Abdüllatif Şener Konya’dan aday gösterilirken, Konya’da ikinci sıranın Saadet Partisi’ne ayrıldığı belirtildi

EREN ERDEM VE BARIŞ YARKADAŞ ADAY GÖSTERİLMEDİ

İstanbul'da Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Eren Erdem, Ankara'dan Şenal Saruhan, Trabzon'da Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, İzmir'den Zeynep Altıok, Musa Çam, Necati Yılmaz ve Manisa'dan Tur Yıldız Biçer, Mersin'den Fikri Sağlar, Eskişehir'den Gaye Usluer, Edirne'den Erdin Bircan ve Zonguldak'tan Şerafettin Turpçu listede yer almadı.

MUHALİFLERE OPERASYON

CHP’nin Mart ayında yaptığı 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda parti yönetimine muhalefet eden isimlere de büyük oranda listelerde yer verilmedi.

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