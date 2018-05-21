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Erdoğan'dan kritik çağrı

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Erdoğan'dan kritik çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin 6. Genel Kurulu'nda yaptığı konuştu.
Erdoğan'dan kritik çağrı Erdoğan'dan kritik çağrı Erdoğan'dan kritik çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. “Almam” demeyin, alın. Veriyorlarsa alın. Çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bir sorun yok. Bu konuda farklı uygulaması olan ülkeler için mavi kart başta olmak üzere, Türkiye’deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik" diye konuştu. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

BİZİ BÖLÜYOR BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR

Bugün kimi ülkeler, bizlere karşı tavır takınıyorsa, bu bizim oradaki vatandaşlarımızın dağınıklığındandır. Bizleri bölüyorlar, birbirimizi düşürüyorlar. Avrupa'ya gittiğimizde bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta örgüt paçavralarıyla karşılaşıyoruz. Geçen hafta Chatcam House'da konuşurken bir Karadenizli bacı elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler onun elinden bayrağı almaya yeltendiler. Ama benim bacım, nene hatun, Şerife Bacı o alçağa, o namussuza o bayrağı kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanımefendi kardeşlerimize bile gücü yetmez.

SİZLERDEN RİCAM: AKTİF SİYASET YAPIN

Avrupa'da ülkemize en büyük husumeti Türk kökenlilerin göstermesi, oyunun büyüklüğünün göstergesidir. Sizlerden ricam yaşadığınız ülkelerde, aktif şekilde rol almanızdır. Oralarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları, büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım.Peygamber Efendi'mizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözünü alarak birbirimizle bütünleşeceğiz.Çanakkale'de biz Boşnak kardeşlerimizle, bir olduk. Düşmanı alt ettik. Kardeşlerim 24 Haziran'da önemli bir seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizin gelecek 1 asırını belirleyeceğiz. AK Parti olarak geçmiş 16 yılda yaptıklarının şahitlerisiniz. Sizler bizleri dışarıdan daha iyi analiz edebilme şansına sahipsiniz. Bizler içinde olduğumuz durumların bazen farkına varamıyoruz. Bazı Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'de ne olup, bittiğini bilmese de ben sizlere onları adres gösteriyorum.

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