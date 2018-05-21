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Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru

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Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru
ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun programında izleyicilerden birinin sorusu herkesi şoke etti.
Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru Nihat Hatipoğlu'ı şok eden soru

Nihat Hatipoğlu'nun programında ilginç sorular sorulmaya devam ediyor!

Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan programda mikrofonu alan kadın izleyici, "Doğuştan bayan olarak gelmişim ama kendimi erkek gibi hissediyorum. Bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı? Bana 'bayan' denilince zoruma gidiyor " şeklinde bir soru yöneltti.

"MÜCADELE ETMEN GEREKİR"

Durumun psikolojiyle alakalı olduğuna vurgu yapan Nihat Hatipoğlu, kadın izleyicinin sorusuna şu cevabı verdi:

"Kendinizi disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekiyor. Bu senin imtihanın olabilir hanım kızım. Mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, inancına ve aklına teslim olman daha doğru olur."

Hatipoğlu, seyircinin şaşkınlığına tepki olarak da "Bu tip sorular da olabilir, neticede hepimiz bu toplumun bir parçasıyız. Anlayışla karşılacağız" dedi.

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