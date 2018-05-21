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Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdı

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CHP'de liste dışı bırakılan Eren Erdem, parti yetkililerine sitem etti.
Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdı
Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdı Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdı Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdı

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP'nin YSK'ya vereceği aday listesinde kendine yer bulamadı. Erdem'in liste dışı kalması, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu. 

Aday yapılmamasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Erdem, parti yetkililerine sitemde bulunarak, "Birilerine yaranamadım" dedi. Erdem, liste dışı kalmasıyla ilgili Twitter'da yapılan yorumlara da cevap verdi. 

İşte Eren Erdem'in o tweetleri: 

"Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!"

"Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!"

"Eren Erdem diye hastag açıp TT yapan troller. Hepinize karşı tekim! Hep öyleydim! Ne parti ne güç. Gelin burdayım! Sonuna kadar sizinle mücadele edeceğim. Elinizden geleni yapın. Yazın! Çizin! İftiranızda boğulacaksınız..."

 

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