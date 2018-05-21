Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalimler için yaşasın cehennem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinliler kurşunların hedefi oluyor. Bu nedenle zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Hak ve adaletin tecellisi için mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaların önemli başlıklar:

Filistin'deki yaralılara müdahele etmek istedik ama Mısır, İsrail ve ABD engel olmaya çalıştı.

(Mısır, İsrail, Amerika) Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok."

Menfaatlerini korumak için katliamlara seslerini çıkartmadıkalrını gayet iyi biliyoruz. Eğer dünya BMGK'nın 5 üyesine teslim olacaksa yandık.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

Filistinliler kurşunların hedefi oluyor. Bu nedenle zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Hak ve adaletin tecellisi için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hangi inançtan olursa olsun vicdan sahiplerinin seslerini yükseltmeleri gerekiyor. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün işgaline fırsat vermeyeceğiz.