21 Mayıs 2018 Pazartesi5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 21°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,954 0.17
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde

»
CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan İyi Parti'ye gönderdiği 15 vekil, CHP'den yeniden aday gösterildi.
CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listesi kesinleştirildi. Aday listesinde, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekili de yer aldı. 15 milletvekilinin İyi Parti macerası 18 gün sürmüştü.

CHP’li 15 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. 15 ismin İyi Parti macerası 18 gün sürmüştü.

İyi Parti'ye geçen milletvekillerinin, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin aday listesinde yer alma sözüne karşılık İyi Parti'ye geçtiği öne sürülmüştü.

Siyaset tarihine geçen fotoğraf

CHP, 15 milletvekiline 24 Haziran’daki potansiyel ortağı İyi Parti'yi kurtarma görevi vermişti. Meclis’te İP’e uğurlanan CHP’li vekillerle basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Engin Altay, olayı ‘siyasi değil ama demokratik bir tasarruf’ olarak duyurmuştu. Ancak, ilgili milletvekillerinin basın toplantısı sırasında fotoğraf karelerine ve görüntülere yansıyan yüz ifadeleri gönderildikleri belirsiz yolculuğa ilişkin taşıdıkları endişeyi adeta özetlemişti.

İşte o isimler:

Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Akın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde) ve Ünal Demirtaş (Zonguldak)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mustafa Balbay'a soğuk duş!Mustafa Balbay'a soğuk duş!CHP'de gece yarısı sızan aday listesinde Muharrem İnce'ye yakın olarak görülen birçok ismin üstü çizildi, liste dışı bırakıldı.
CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesindeCHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesindeCHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan İyi Parti'ye gönderdiği 15 vekil, CHP'den yeniden aday gösterildi.
Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu öğrenildiAbdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu öğrenildiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısında milletvekili adaylarına son şeklini vermeye başladı.
Liste açıklandı! Eren Erdem çıldırdıListe açıklandı! Eren Erdem çıldırdıCHP'de liste dışı bırakılan Eren Erdem, parti yetkililerine sitem etti.
CHP'nin milletvekili adayları belli olduCHP'nin milletvekili adayları belli olduCHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı.
Erdoğan'dan kritik çağrıErdoğan'dan kritik çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin 6. Genel Kurulu'nda yaptığı konuştu.
  • İnce açıkladı: İptal edersek kusura bakmayın21 Mayıs 2018 Pazartesi 00:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zalimler için yaşasın cehennem20 Mayıs 2018 Pazar 23:27
  • CHP'de çizik yiyen isimler!20 Mayıs 2018 Pazar 23:26
  • İbrahim Kalın: Asıl sorun İsrail'dir19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:45
  • HDP'den Muharrem İnce açıklaması!19 Mayıs 2018 Cumartesi 12:20
  • Büyük buluşma! Avrupa’ya tokat gibi cevap19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:20
  • Merak edilen soruyu cevapladı! İşte ittifakın oy oranı19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:40
  • Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:16
  • Devlet Bahçeli listeyi neden erken açıkladı?19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:40
  • Adaylıktan istifa etti, MHP'de liste değişti18 Mayıs 2018 Cuma 22:53
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri