CHP'nin kiralık vekilleri yeniden aday listesinde

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listesi kesinleştirildi. Aday listesinde, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekili de yer aldı. 15 milletvekilinin İyi Parti macerası 18 gün sürmüştü.
CHP’li 15 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. 15 ismin İyi Parti macerası 18 gün sürmüştü.
İyi Parti'ye geçen milletvekillerinin, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin aday listesinde yer alma sözüne karşılık İyi Parti'ye geçtiği öne sürülmüştü.
Siyaset tarihine geçen fotoğraf
CHP, 15 milletvekiline 24 Haziran’daki potansiyel ortağı İyi Parti'yi kurtarma görevi vermişti. Meclis’te İP’e uğurlanan CHP’li vekillerle basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Engin Altay, olayı ‘siyasi değil ama demokratik bir tasarruf’ olarak duyurmuştu. Ancak, ilgili milletvekillerinin basın toplantısı sırasında fotoğraf karelerine ve görüntülere yansıyan yüz ifadeleri gönderildikleri belirsiz yolculuğa ilişkin taşıdıkları endişeyi adeta özetlemişti.
İşte o isimler:
Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Akın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde) ve Ünal Demirtaş (Zonguldak)