Terörist cenazesinde gözyaşı dökmüştü! Yeniden aday mı?

İstanbul'da katıldığı terörist cenazesinde döktüğü gözyaşlarıyla hafızalara kazınan Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'nin İstanbul'daki adayları listesinde kendisine yer buldu.
1. BÖLGE ADAYLARI LİSTESİNDE YER BULDU
Gamze Akkuş İlgezdi, eşi Battal İlgezdi'nin belediye başkanı olduğu Ataşehir'deki yolsuzluklarla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları görmezden gelmiş, Meclis'te sol yumruğunu kaldırarak eleştirilere tepki göstermişti.
İlgezdi, yaptığı milyon dolarlık rezidans daireleri işlerinden dolayı rezidans kraliçesi ismini almıştı.
CHP yönetiminin güvendiği isimlerden biri olan İlgezdi, İstanbul 1. bölge adayları listesinde 2. sıradan kendisine yer buldu.